El congreso del PP y un señor de Murcia. Isabel Díaz Ayuso superestar se ha desmarcado a última hora y no acude al cónclave regional de los populares andaluces en Sevilla. Los numerosos medios nacionales acreditados se han quedado sin gran parte del alpiste informativo, rimbombante y anti sanchista apetecido. Mazón no viene por razones obvias. Obvias al menos para todo el mundo menos para él. Y el resto de barones con poder institucional, casi, casi, están en tiempo preelectoral y/o enredados con Vox en negociaciones. Así que, aún echando en falta a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, la estrella presidencial es en la jornada sabatina del congreso, López Miras, presidente de Murcia. No se ha visto en otra. Eso sí, el hombre hizo lo que pudo y se agradecieron sus alusiones a Lori Meyers o aViva Suecia, grupos indies. De "presidente indie" calificó Miras a Juanma Moreno. Y de "general secretario" a Miguel Tellado. No pagó copyright al inventor -¿desconocido?- de tal hipérbatón que designo en su tiempo al secretario general Álvarez Cascos.

Pero para que todo no sea atender los discursos castelarianos, Juanma Moreno ha dotado al Palacio de Congresos de un quiosquito muy cuqui donde iba a firmar ejemplares de su libro Manual de convivencia. La vía andaluza (Espasa). No solo escribe Juan del Val. Moreno estará deseando oír esa frase que tanto nos gusta a los periodistas: "Te leo". El volumen se lee fácil, con gusto y es ameno y en él figuran numerosas 'confesiones' sobre su vida y trayectoria y talante. Sale Jordi Évole.

Por la tarde estaba prevista una mesa redonda de alcaldes, para hablar de sus cositas, cuatro de la tarde, hora siestera. A Francisco de la Torre no le importa. El alcalde de Málaga puede hablar de municipalismo a las dos, a las siete, a medianoche o en lunes o sábado. No tiene fin.

Pero antes de eso, casi para abrir jornada, se subió al estrado Arcángel, el cantaor, fino, elegante, didáctico. Una nota (una hora de intervención) de color y flamenco, de casticismo. Árcángel habló de lo humano y de lo divino e incluso de música también. Fue muy aplaudido. Casi tanto como Miguel Tellado, plato fuertecito de la mañana, que arreó mandobles a todo el socialismo viviente y pasado, a Griñán, Sánchez, Begoña Gómez, Santos Cerdán, Koldo y otros hermanos mártires. Tellado intentó ser ameno y, acorde con el Arcángel y López Miras, habló de Arde Bogotá, pero lo que se espera de él no es eso. Tellado es droga dura y dopamina para el peperío, es el malo que todos ven como buenísimo. No tendría mucho futuro como locutor de Radio 3 pero sí en cierta política; el hombre sabe hilar las invectivas, el discurso, queremos decir. Alabó a Juanma Moreno y a Andalucía, eso era lógico, pero rápidamente pasó, o mejor dicho, fue y vino, a la política nacional.

Por el Palacio de Congresos de Sevilla sobrevolaba Ayuso y su ausencia. Ayuso es mucho Ayuso incluso sin estar. Ayuso no está y la gente cree que está o habla de ella. Protagonismo inverso. Corrillos que especulaban sobre la no asistencia de la presidenta; sobre si sería una excusa o si quería evitar preguntas sobre el presunto defraudador que tiene como novio. Sin Ayuso nada es lo mismo. Incluso para los Telediarios. Y para Sánchez, para la grey periodística para el morbo y para el curioso paseante por estos pasillos del Fibes sevillano donde hemos podido ver a Javier Arenas sin vapear. Asomándose a un escenario que hoy, no como ayer, que era verde, verde Andalucía, este sábado es azul. Azul intenso. Vuelta al color corporativo de siempre. Andalucistas, sí. Un ratito. Los viernes. Y este domingo, Feijóo. No sabemos si tendrán preparado para él otro color. Sevilla, ya saben, tiene uno especial.

El que aquí se percibe es el electoral, el de la grasa que se le está echando a la maquinaria del PP andaluz para afrontar las elecciones autonómicas que serán en unos meses. Y todo a mayor gloria de Juanma Moreno. Que ha venido a hablar de su libro.