Los buenos y los malos, según la Memoria Democrática

Ni TVE ni otros medios de obediencia gubernamental recogieron un hecho significativo del acto organizado por la Memoria Democrática hace unos días en el Auditorio de Madrid, en homenaje a un grupo de personalidades asesinadas al comienzo de la Guerra Civil, entre los que se encontraba Federico García Lorca. Pero casi nadie ha reparado en que por primera vez desde la promulgación de esa Ley, que divide a los españoles muertos en buenos y malos, se encontraba un religioso asesinado por elementos incontrolados del Gobierno de la República. Se trata del que fuera obispo de Almería Diego Ventaja Milán, sometido a tortura antes de ser fusilado y quemado en el pueblo de Vícar, junto a otros 16 sacerdotes y seglares que ni siquiera fueron mencionados en dicho acto.

Monseñor Diego Ventaja llevaba en julio de 1936 un año al frente de la diócesis de Almería y fue detenido en los primeros días del conflicto junto al obispo de Guadix, Manuel Medina Olmos, tampoco mencionado en la ocasión a que me refiero. Lo llamativo de la justa reivindicación de la memoria del obispo Ventaja es que la doctrina oficial divulgada desde la entrada en vigor de la Ley mantiene que las víctimas del bando nacional habían sido suficientemente reconocidas y homenajeadas durante la larga etapa franquista, por lo que ahora tocaba recordar a los muertos de la izquierda, ignorados durante cuarenta años. El argumento no puede ser más falso si se tiene en cuenta lo ocurrido en el acto que he citado: Diego Ventaja, obispo y mártir, fue la víctima más reconocida de la guerra en la provincia de Almería, posiblemente el único asesinado por el terror rojo que tiene todo un monumento en la plaza de la Catedral, adosado a la torre del campanario, es decir en el lugar más visible de la ciudad. Desde los años cuarenta se sucedieron actos religiosos en su memoria y muchos días manos anónimas dejaban flores a los pies de su estatua, según recoge el historiador y ex deán de la catedral Juan López Martín en su monumental Historia de los obispos de Almería.

La inclusión del nombre del obispo almeriense en el acto del Auditorio madrileño representa un paso cualitativo en la Memoria Democrática que hasta ahora distinguía entre españoles buenos y malos según a manos de quienes hubiesen sido asesinados. Y ahora parece ser que tal división afecta también a las víctimas reconocidas y homenajeadas durante el franquismo, como es el caso del ya beato Diego Ventaja, con lo cual decae la doctrina que inspira a la arbitraria norma legal y que excluye a los muertos del bando nacional. Es algo que no se puede entender. Como no se puede entender que los más de doscientos religiosos, católicos y seglares almerienses asesinados en el campo de trabajo granadino de Turón, en la playa de la Garrofa, en los pozos de La Lagarta, Tahal y Cantavieja o en las tapias del cementerio de San José, no sean merecedores del recuerdo colectivo que significa la definitiva reconciliación de los españoles después de que el presidente Zapatero abriese de nuevo el espectro de la Guerra Civil que había sepultado la ley de Amnistía de 1977.

Tal discriminación sobrevenida entre las víctimas de los católicos almerienses, además de poner de relieve la mentirosa argumentación de la ley de Memoria Democrática requiere explicaciones por parte Gobierno en el sentido de que si ello supone el cambio de opinión que tantos españoles deseamos para que finalmente los muertos de la guerra del 36 no sean ni buenos ni malos, sino sencillamente españoles.