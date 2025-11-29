La minería es uno de los sectores en auge en Andalucía. / El Correo

Hace ya unos cuantos años, en mi etapa en Heineken, un grupo de grandes empresas industriales decidimos que era el momento de visibilizar que Sevilla supone mucho más que una economía enfocada a los servicios. Sevilla es industria.

Dicho en voz alta y con orgullo, porque ningún otro sector puede presumir de ofrecer esta profunda raigambre al territorio, una actividad perdurable en el tiempo, empleos estables y cualificados y, por qué no recordarlo, condiciones retributivas por encima de la media.

Hoy, tengo el honor y la enorme responsabilidad de dirigir la política industrial de la Junta de Andalucía, totalmente consciente del crucial valor que aporta el sector industrial al desarrollo y progreso de nuestro territorio. Por ello, el esfuerzo y los desvelos del equipo desde el primer día se centran en un doble objetivo. De un lado, poner en valor, modernizar y fortalecer los principales sectores industriales que son seña de identidad de Andalucía, desde el primer eslabón hasta el último de la cadena de valor. Y, de otro, atraer industria que genere nuevas oportunidades para la comunidad.

El sector industrial andaluz vive un momento francamente ilusionante. Entre enero y septiembre de 2025, el valor añadido bruto (VAB) industrial avanza a una tasa del 10,2%, frente al crecimiento nacional del 6,4%. Y en los primeros nueve meses del año, la producción industrial andaluza crece un 7,9% frente al 1,1% nacional mientras que el empleo industrial está avanzando a un ritmo interanual del 7%, sumando 40.000 puestos de trabajo desde 2019.

La Junta de Andalucía está apoyando la transformación de la industria andaluza y sevillana.

Sevilla es aeronáutica, espacio y defensa, con 105 de las 148 empresas que conforman el sector aeroespacial, con la implantación de firmas tractoras como Airbus, Indra o General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, y que atrae grandes proyectos como el reciente aterrizaje de la suiza Pilatus, fabricante de jets privados, en Carmona.

Sevilla también es agroindustria, otro sector referente en la provincia, junto al metalúrgico y siderúrgico, el sector químico, la automoción, o la industria de la digitalización.

Sectores estratégicos que comparten desafíos muy relacionados con la transición energética y la necesidad de descarbonizar su actividad sin que ello suponga una pérdida de competitividad, y con abordar otra transición, la digital, en un proceso también imparable.

Con ese prisma, desde el Gobierno andaluz aterrizamos desde una doble perspectiva, sectorial y territorial, la política industrial de Andalucía, y la articulamos a través de esos 19 planes de cadena de valor, de los que siempre me gusta reseñar un aspecto muy concreto, a sumar la Estrategia Aeroespacial, la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y la Estrategia para una Minería Sostenible.

Las políticas y los instrumentos que desplegamos siempre han sido abordados, compartidos, analizados y consensuados con cada sector a través de las asociaciones y entidades más representativas como con las organizaciones sindicales. Este es un Gobierno que cree de verdad en la fuerza del diálogo social y de la escucha, y todos nuestros pasos reflejan ese convencimiento.

Una potente batería de incentivos, junto al despliegue de las energías renovables que nos permite disponer de energía limpia, segura y a precios competitivos, tiene su reflejo en la inversión industrial captada. En los últimos tres años hemos atraído 17.157 M€ apoyados con las diferentes herramientas de la Junta de Andalucía en más de 370 municipios andaluces.

Europa quiere ganar competitividad y reindustrializarse a través de la descarbonización y la transformación digital. Contamos con los instrumentos, la ambición y los recursos necesarios para hacer de Andalucía, y especialmente a Sevilla, en protagonistas de este proceso de reindustrialización europeo. Avanzamos con una hoja de ruta audaz y coordinada, capitalizando nuestra posición geoestratégica, nuestro talento y nuestros recursos. Andalucía está preparada para escribir una de sus páginas más brillantes de su futuro industrial.

Jorge Paradela es consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía