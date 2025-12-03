La vida oculta de Franco en Marruecos

A cincuenta años de la muerte del general Francisco Franco, su figura sigue dividiendo a los españoles: dictador para unos, nacionalista y salvador para otros, según la mirada ideológica de cada cual. Pese a ello, Franco permanece como un personaje central del siglo XX español. Lo que pocos recuerdan es que el general construyó prácticamente toda su carrera en Marruecos, un escenario que marcaría para siempre su trayectoria militar y política, hasta sus últimas horas de vida.

De hecho, Franco es probablemente la personalidad española que más impacto tuvo en la historia contemporánea de Marruecos. Llegó al norte de África siendo un joven oficial en busca de méritos y reconocimiento. Allí se forjó como militar, ascendió con una rapidez inusual y consolidó la reputación de estratega implacable que más tarde lo impulsaría hacia el poder.

En junio de 1916, mientras encabezaba una carga a bayoneta en la batalla de El Biutz (El Rif, norte de Marruecos), Franco fue alcanzado por una bala, una sola bala hubiera podido cambiar la historia tanto de España como de Marruecos, la supervivencia a esta herida fue clave para forjar su fama como un militar invicto, con una "baraca" especial que lo protegía en el campo de batalla, según la creencia popular en Marruecos. La herida, a pesar de su gravedad, no impidió que su carrera militar progresara. Fue ascendido a comandante con 23 años tras este incidente y los 33 años llegó a ser el general más joven, de toda Europa.

Marruecos no solo fue el campo de batalla que lo convirtió en héroe para parte de la oficialidad española; fue también el lugar donde moldeó su visión del poder, la autoridad y la relación con la vecindad del sur. Una influencia que lo acompañaría hasta el final de su vida, precisamente, cuando estalló el conflicto del Sahara.

En Marruecos, Franco tenía tantos amigos como enemigos. Su mejor aliado fue el general Mohamed Ben Mezian, un militar de origen marroquí que más tarde dirigiría la Guardia Mora cuya misión principal era proteger al Caudillo de los suyos, además, Ben Mezian ha sido siempre el hombre de máxima confianza de Franco. En cambio, su peor enemigo fue Mohamed Ben Abdelkarim El Jatabi, otro rifeño, quien se convirtió en un líder de la resistencia marroquí en el norte del país contra el proyecto colonial español.

Franco nunca aceptó plenamente la independencia de Marruecos en 1956; la consideraba un acto prematuro, como refleja su célebre frase: «Hoy pierdo un hijo». No cabe duda de que Marruecos constituía para él una parte esencial de su memoria y de su propia biografía. Conocía a fondo su geografía y, además, fue a través del proyecto colonial en Marruecos que terminó ascendiendo hasta convertirse en el Caudillo de España durante cuatro décadas. Son páginas de la historia común hispano-marroquí que han quedado en el olvido y que revelan hasta qué punto la trayectoria de dos países, aparentemente tan distintos, puede entrelazarse.