Montero, candidata a su pesar

No estoy seguro de que, con la que está cayendo, el PSOE hubiera proclamado hoy a María Jesús Montero candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Y dudo incluso que ella hubiese aceptado la nominación. Los últimos acontecimientos en torno a las investigaciones de la UCO parecen situar a la vicepresidenta primera del Gobierno enmedio de la presunta trama de corrupción, especialmente tras la detención de Vicente Fernández, interventor general de la Junta de Andalucía cuando ella dirigía la Consejería de Hacienda y presidente de la SEPI, cuando fue ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno. Pero es que además este ex alto funcionario fue recolocado en la empresa en la que Santos Cerdán gestionaba las mordidas y a saber cuantas cosas más.

Todo ello quiere decir que ningún partido político con la cabeza sobre los hombros hubiese designado hoy, diciembre de 2025, a Montero como cabeza de cartel de las elecciones andaluzas porque muy posiblemente el electorado esté tomando nota de quien esta mujer que aplaude y gesticula sin control y hace declaraciones tan fuera de tono que ya nadie la toma en serio. Ni ella podía haber llegado a más ni su alta magistratura a menos. Pero así está el Gobierno de Pedro Sánchez en este largo duelo con el cadáver sin enterrar.

Mezcla de desparpajo y desfachatez, la Chiqui, como se la conoce familiarmente en Sevilla, pertenece al especimen político de la absoluta falta de rigor que cuando habla produce cataratas incongruentes de frases subordinadas en las que ella misma no sabe encontrar el hilo de la argumentación que perseguía. Y todo ello en tono de diatriba como queriendo zanjar la cuestión por que sí, porque lo dice ella al borde de un ataque de nervios. Como queriendo ser la propietaria del causa finita. Pero aquí la tiene la gente muy calada y todos saben que su histriónico proceder no es más que un escudo para ocultar las verdades que no quiere o no puede decir. Por ejemplo: ¿porqué ha mantenido usted como su brazo derecho a este señor ahora investigado y sobre el que pesan tan graves presuntas acusaciones?

Queda claro que Montero ha perdido la condición de mala candidata para alcanzar la de pésima candidata y que, como digo, ningún responsable político la defendería para encabezar la lista electoral. Pero nadie puede saber con certeza a quien puede beneficiar una candidata hundida antes de que se abran las urnas.

Evidentemente en el PP de Andalucía están frotándose las manos, pero las encuestas insisten en que Vox sube y pueda alcanzar el mejor resultado de su historia, incluso desbancando a los socialistas del segundo puesto como en 2023 le ocurriera al PSOE al pasar a ser la tercera fuerza política de la Asamblea de Madrid, esta vez en favor del conglomerado de izquierda MM.

El centro-derecha andaluz puede enfrentarse de nuevo al exceso de confianza que hizo perder a Javier Arenas en 2012 cuando todas las encuestas y la percepción política situaban al PP con mayoría absoluta. Fue un error estratégico que se cerró con aquella frase lapidaria del candidato: Hasta aquí hemos llegado.