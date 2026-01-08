Cicus, esa casa abierta: gracias, Luis Méndez

Hay maneras de dirigir que se imponen y otras que acompañan. La de Luis Méndez en el Cicus ha sido un acompañar entusiasta, profundo, sin necesidad de foco ni protagonismos. Diez años no son un trámite, son una forma de estar y él ha estado. Abriendo, escuchando y cuidando el ecosistema cultural de una ciudad a la que le lastra la miopía de la gestión cultural en la mayoría de administraciones públicas. El Cicus siempre fue una excepción.

A lo largo de la última década, junto con el gran equipo de la calle Madre de Dios, este centro de la Universidad de Sevilla ha sido muchas cosas: desde marco para los nombres imprescindibles de la cultura contemporánea al laboratorio de rarezas necesarias. Ha sido cine de verano con el ciclo Cine 21 grados, escenario para las presentaciones del Festival de Cine Africano, hogar de músicas y memorias -desde el gozoso reencuentro de los Smash en el marco del Bookstock hasta diálogos con otras sonoridades-. Ha sido refugio para la palabra: Braulio Ortiz, Ángeles Caballero, Rosa Montero, Marta Sanz o Joan Fontcuberta, por citar apenas unos pocos, han leído, debatido y compartido. El arte contemporáneo ha encontrado su sitio siempre entre estos muros, tanto como para celebrar los 40 años de la vecina galería de Rafael Ortiz. O la última exposición que pone el broche a su trayectoria: la que recrea cómo nació el proyecto Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos. Y ha sido, sin duda, hogar para los periodistas culturales de Sevilla, que han encontrado aquí, incluso en lo peor de la pandemia, no sólo una programación, sino un paisaje de relaciones humanas y artísticas.

El Cicus ha sido trato. Trato humano. Esa rara sensación de no ser un trámite, sino una persona con una idea. En tiempos de gestiones automáticas, eso es casi revolucionario

Entre las grandes apuestas de su legado queda la formidable exposición Imago Mundi, ideada por el arquitecto Norman Foster y Elena Ochoa, una lección de belleza y pensamiento: libros, arquitectura, civilización y barbarie dialogando en el mismo espacio, con la presencia luminosa del pensador Nuccio Ordine para recordarnos que la cultura también es, y sobre todo en estos tiempos de zozobra, resistencia.

Y está, además, la generosidad de la mano tendida. La de abrir el Cicus a la ciudad y a sus festivales, como la fructífera colaboración con el Festival de Cine Europeo de Sevilla con el que se impulsó el memorable ciclo Voces Esenciales, junto al recordado José Luis Cienfuegos, que convirtió aquellas charlas entre espectadores y creadores en las mejores clases magistrales que pueda soñar un joven que aspira a dedicarse al cine.

Pero, sobre todo, el Cicus ha sido trato. Trato humano. Esa rara sensación de no ser un trámite, sino una persona con una idea. En tiempos de gestiones automáticas, eso es casi revolucionario. Méndez no ha entendido la cultura como programación, sino como tejido. No como escaparate, sino como casa.

Con el relevo en el Rectorado, ha cumplido un ciclo y se ha ido -discretamente, sin ruido, como es este catedrático de Historia del Arte- y deja una luz encendida. A quien le toque relevarlo, suerte y altura. A Luis, gracias en mayúsculas. Por abrir la puerta. Por no cerrarla nunca.