Cuando la violencia se normaliza: el caso de Estados Unidos y Venezuela

El reciente ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, con la captura de su presidente Maduro, va más allá de la coyuntura militar o del equilibrio geopolítico existente en el mundo, es un punto de inflexión que puede convertirse en un punto de no retorno sobre la forma en la que se han gestionado las relaciones internacionales en los últimos decenios.

El tono periodístico de los primeros días ha explicado este ataque enfatizando su racionalidad estratégica y su excepcionalidad, utilizando un marco narrativo donde está ausente cualquier atisbo de conflicto moral. Así, The New York Times describía la operación como una "respuesta calculada destinada a disuadir futuras amenazas", mientras que The Washington Post subrayaba que se trataba de "una acción limitada, diseñada para evitar una escalada mayor". En Europa, The Guardian hablaba de "un movimiento cuidadosamente calibrado", y Le Monde lo enmarcaba en la "lógica de la disuasión y el equilibrio regional". Este tipo de fórmulas narrativas, recurrentes también en medios como El País o ABC, sitúan el foco en la intención, el cálculo y la proporcionalidad, generando una lectura en la que la violencia aparece tecnificada, normalizada y moralmente amortiguada. Así, una parte mayoritaria del discurso público ha terminado aceptando la captura de Maduro como un mal necesario, justificable en nombre de la estabilidad, la seguridad o la mejora de la situación política y de derechos humanos en Venezuela.

Encontramos signos de desconexión moral en la medida en que la justificación pública ha activado mecanismos cognitivos que contribuyen a legitimar la violencia como una opción socialmente aceptable. La desconexión moral, descrita por Albert Bandura en 1999, es un proceso psicológico mediante el cual las personas desactivan o suspenden temporalmente sus propios estándares éticos para justificar conductas dañinas sin experimentar culpa, vergüenza o malestar. Mediante mecanismos cognitivos como la justificación moral, la difuminación de la responsabilidad, la deshumanización o la minimización del daño, la persona no elimina su sentido moral, sino que lo reconfigura de forma selectiva, lo aplica a unos casos y lo suspende en otros, lo que permite preservar una imagen positiva de sí mismos mientras se tolera el daño sobre terceros. Así, el uso de narrativas centradas en la seguridad, la prevención o la defensa de valores superiores -como la democracia-, han actuado como justificación moral, mientras que la apelación a decisiones estratégicas o geopolíticas ha facilitado la difusión de la responsabilidad. Al mismo tiempo, la representación del país atacado en términos abstractos -como "amenaza" o "régimen"- contribuye a la despersonalización. Por último, el uso de un lenguaje técnico, explicando cómo se ha ejecutado el ataque o dando datos del comando, ha atenuado la percepción del daño que se puede haber causado en vidas humanas y que actualmente parece que ronda las 100 personas.

En los primeros días, únicamente una parte muy minoritaria del análisis político afirmaba que legitimar la violencia como forma de gestionar conflictos territoriales o diplomáticos tendría consecuencias especialmente delicadas a nivel mundial, también para Europa. La legitimación de la violencia como forma de intromisión en los asuntos internos de otros Estados erosiona los principios de soberanía, igualdad jurídica y no intervención que sustentan el orden internacional, consagrados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

Si se acepta -explícita o implícitamente- que la intromisión violenta en asuntos externos es un recurso legítimo, se estaría debilitando la posición de cualquier país con respecto a sus propias disputas nacionales o a su propia soberanía, ya que el uso de la coerción también quedaría potencialmente justificado en base a principios abstractos similares o equivalentes a los utilizados en el caso de Venezuela. Más allá del deterioro de la legitimidad de la comunidad internacional en su defensa frente a la agresión rusa sobre Ucrania, ha estallado esta semana un caso más claro con la dialéctica utilizada por el gobierno estadounidense sobre su interés en Groenlandia, con unos argumentos similares a los utilizados en Venezuela: su interés estratégico y sus recursos naturales. Lo que inicialmente parecía una retórica de provocación sobre la posible compra de la isla, ha escalado hasta convertirse en un foco de tensión diplomática sin precedentes. El presidente Donald Trump no solo ha defendido la idea de que Estados Unidos “necesita poseer Groenlandia para disuadir a Rusia o China”, sino que ha llegado a afirmar que “vamos a hacer algo con Groenlandia, por las buenas o por las malas”, aludiendo a opciones coercitivas más allá de la mera negociación diplomática.

La respuesta de la administración Trump es fácilmente explicable desde la teoría de juegos. Está demostrado que no responder de forma clara a las provocaciones -especialmente cuando son explícitas, reiteradas y públicas- no se interpreta como una apuesta por la moderación, sino como una señal de permisividad. Tanto la ausencia de respuesta como una respuesta tibia, como la que ha dado la Unión Europea al caso de Venezuela, no desactiva la vía de la confrontación, sino que estimula la aparición de nuevas presiones y nuevos focos de conflicto, desplazando progresivamente la frontera de lo aceptable y normalizando conductas cada vez más agresivas. La inacción corre el riesgo de reforzar una lógica en la que la coerción se percibe como eficaz y de bajo coste.

Estamos dirigiéndonos hacia un mundo donde los actores con mayor poder quedan implícitamente autorizados a definir qué violencias son legítimas y cuáles no, reforzando una lógica de fuerza que desplaza el diálogo, el derecho y la cooperación como mecanismos centrales de regulación de las disputas entre países.