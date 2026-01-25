A quienes conocemos a Antonio Sanz Cabello desde su iniciación en la vida política no puede sorprendernos el desempeño de sus múltiples actividades como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias; es decir consejero para todo, en el Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno Bonilla. Antonio Sanz tenía solo 18 años cuando lideró las NN.GG. de Alianza Popular de Jerez y pocos más cuando tuvo responsabilidades orgánicas en el ya Partido Popular y escaño en el Parlamento de Andalucía. Desde entonces su actuación pública ha sido una sucesión de responsabilidades a las que, junto a su licenciatura en Derecho, debe su sólida formación para la gestión política, envuelta en un carácter y un talante que conforman una personalidad firme y empática en la que debió fijarse el Presidente de la Junta a la hora de llamarlo a su lado.

Pieza imprescindible en el Ejecutivo andaluz, Sanz ha sofocado no pocos fuegos en cuestiones políticas, sino que ha logrado en poco tiempo resolver asuntos que amenazaban crisis como fue el del cribado de cáncer de mama, hoy ya muy amortizado como problema principal en la agenda de San Telmo, así como otros percances menores que el día a día va poniendo como zancadillas a la gestión pública. Y lo digo porque es justo reconocer también las virtudes de los políticos en este mundo de crispación y reproches donde sobresalen escándalos, mordidas, torpezas y errores que tantas veces impiden apreciar el lado positivo de la administración y de sus administradores.

El actual consejero para todo de la Junta parece tener además el don de la ubicuidad, y lo mismo lo vemos simultáneamente en los incendios forestales del verano que en el consejo de Gobierno o, como estos días, en los trágicos sucesos de Adamuz sin que en su rostro aparezcan las marcas de no haber dormido. Pon la radio o la tele a la hora que quieras y allí estará Antonio Sanz atendiendo a los afectados y a la prensa. Y todo ello sin la menor pose de figuereo, sino con ese talante de servidor público para el que parece haber nacido. Porque si nos fijamos bien en los videos, Sanz ocupa el sitio que le corresponde sin la menor intención de abrirse paso a codazos para ponerse al lado del Rey, tal como lo hace sin recato María Jesus Montero, próxima jefa de la oposición en las Cinco Llagas. Eso es lo que dicen todas las encuestas y es también la percepción de miles de andaluces.

Tantos o más como estamos convencidos de que el PP volverá a ganar las elecciones autonómicas convalidando así el buen gobierno de esta legislatura en la que Sanz está teniendo un papel decisivo. Y como Moreno Bonilla, con toda probabilidad, será de nuevo investido presidente, con o sin mayoría absoluta, sería bastante razonable que nombrase a Antonio Sanz Cabello vicepresidente de la Junta de Andalucía, elevando así a categoría oficial lo que viene siendo en la práctica un hecho real a la vista de todos.