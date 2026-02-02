Sevilla demuestra que la oferta inmobiliaria sí importa

Cada vez que el mercado de la vivienda vuelve al centro del debate público, el foco se sitúa casi de inmediato en la escalada de los precios. La sensación de inflación desorbitada, de pérdida de accesibilidad y de tensión creciente se ha convertido en un relato común en buena parte del país. Sin embargo, no todas las ciudades están experimentando ese proceso con la misma intensidad.

¿Cómo puede explicarse, si no, que Sevilla sea una de las principales provincias españolas donde el encarecimiento de la vivienda se está produciendo de forma más contenida que en la media nacional, sin los episodios de sobrecalentamiento que sí se observan en otros mercados? Este comportamiento diferencial no es casual ni responde a un freno artificial de la demanda.

España no es un mercado único en términos residenciales, y la capital hispalense se ha ido consolidando en los últimos años como un caso paradigmático. Un ejemplo que, lejos de desmentir las tensiones que existen en el mercado inmobiliario, ayuda a comprenderlas mejor. Analizar lo que ocurre aquí permite iluminar una cuestión clave del debate actual porque ayuda a comprender por qué algunos territorios logran absorber el crecimiento sin trasladarlo de forma inmediata y desproporcionada a los precios.

Para entender esta diferencia conviene empezar por el tipo de demanda que predomina en Sevilla. A diferencia de otras provincias donde la vivienda se ha convertido en un activo de inversión con un fuerte componente financiero o turístico, el mercado sevillano sigue estando impulsado mayoritariamente por compradores que buscan su residencia habitual. Familias que llegan para vivir, no para colocar capital.

Este rasgo explica en buena medida el perfil de crecimiento demográfico de la provincia. Sevilla ha alcanzado en torno a los 761.000 hogares, tras sumar cerca de 7.000 nuevos en el último año. Es un avance sostenido, apoyado en un saldo migratorio positivo, pero sin los picos de presión que se observan en mercados donde la demanda inversora concentra y acelera la absorción de vivienda disponible.

El resultado es una demanda real, estructural y relativamente previsible. Un crecimiento constante que responde a dinámicas de población y de actividad económica, y no a movimientos abruptos de capital. Ese carácter más residencial, menos especulativo, contribuye a que la demanda no actúe como un factor desestabilizador y ayuda a explicar por qué el mercado sevillano ha mantenido un comportamiento más ordenado en los últimos años.

En cualquier caso, lo verdaderamente relevante sigue siendo la oferta. Que la demanda crezca de forma más controlada y previsible facilita la planificación de la actividad promotora, pero lo determinante no es solo poder anticiparla, sino responder a ella con suficiente intensidad y continuidad. Y es precisamente en este punto donde Sevilla presenta una diferencia sustancial respecto a la mayoría de los grandes mercados españoles.

Los datos más recientes del análisis residencial elaborado en el marco de la iniciativa Metrovacesa R3search muestran que, en los últimos doce meses, en la provincia de Sevilla se han concedido más de 12.000 visados de obra nueva, frente a cerca de 7.000 nuevos hogares creados en ese mismo periodo. Es decir, la producción anual de vivienda nueva prácticamente duplica la formación de hogares, un comportamiento excepcional en el contexto nacional, donde la oferta sigue siendo claramente insuficiente para absorber la demanda.

Además, este esfuerzo productivo no es coyuntural. La actividad promotora actual en la provincia se sitúa más de tres veces por encima de la media registrada entre 2015 y 2020, y ha permitido que el crecimiento del parque de viviendas se concentre en la vivienda principal, ajustando a la baja el peso de la vivienda secundaria. El resultado es un mercado con mayor capacidad de absorción, menos expuesto a cuellos de botella y, por tanto, más resistente a episodios de tensión en los precios cuando la demanda crece.

Todo ello se traduce en un comportamiento de los precios sensiblemente más contenido que el que se observa en otros mercados. En Sevilla, el precio medio de la vivienda se sitúa en torno a los 2.600 euros por metro cuadrado, con un crecimiento interanual cercano al 10 %. Se trata de un aumento significativo, pero inferior al registrado en la media nacional y, sobre todo, más alineado con la evolución de la renta de los hogares.

En paralelo, los ingresos medios familiares han crecido de forma sostenida en los últimos años, de modo que el encarecimiento acumulado de la vivienda apenas supera en unos pocos puntos la mejora de la capacidad económica de los hogares. Además, los precios en la provincia se mantienen todavía ligeramente por debajo de sus máximos históricos, lo que refuerza la idea de que el mercado sevillano avanza hacia una normalización gradual, lejos de escenarios de sobrecalentamiento o inflación descontrolada.

El caso de Sevilla demuestra que el comportamiento del mercado residencial no es inevitable ni responde a una única lógica. Allí donde el crecimiento demográfico es estructural y la oferta de vivienda es capaz de acompañar y responder a esa demanda, el mercado tiende a moderarse y los precios presentan ritmos de crecimiento más suaves. En un momento en el que el debate sobre la vivienda corre el riesgo de simplificarse en exceso, conviene recordar que las soluciones no pueden ser uniformes y que el análisis territorial es clave. Sevilla no es una excepción casual, sino un ejemplo de cómo el equilibrio entre oferta y demanda sigue siendo la mejor herramienta para evitar tensiones y avanzar hacia un mercado más accesible y sostenible.