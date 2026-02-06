Incentivos fiscales y educativos, asignaturas pendientes del cine andaluz

Cuando se publique este texto, habrá pasado casi una semana desde la exitosa celebración de la quinta edición de los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. Esta vez, el maestro de ceremonias fue Manu Sánchez, que sabe desenvolverse perfectamente en estas lindes, igual que en otras más difíciles de las que también ha salido, por suerte y por la salud pública, airoso y fortalecido.

Pero más allá de una fiesta que volvió a demostrar que estos galardones se han convertido en un escaparate importantísimo para el cine andaluz -allí estaban no solo representantes de nuestro audiovisual, sino protagonistas de primera línea de la cinematografía nacional que tampoco quisieron perderse ni el encuentro ni Granada- la ceremonia dejó varios momentos en los que se destacó el valor de la palabra "industria". El presentador y cómico nacido en Dos Hermanas destacó su importancia minutos antes del discurso de la presidenta de la entidad, Marta Velasco, haciendo especial hincapié en la necesidad de buscar fórmulas fiscales que acerquen a nuestro territorio a las ventajas financieras de otras comunidades como Euskadi, Navarra o Canarias. Por suerte, la profesión conoce que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, está especialmente sensibilizada con este asunto y ya está buscando soluciones, pero también considero importante reivindicar otros aspectos fundamentales que (creo) ayudarían a hacer crecer nuestro cine y acercarlo al de otras comunidades que siguen teniendo más representación en las salas, plataformas o en los Goya.

Y es que continuamente -en grupos de guasap públicos, privados y demasiados pasillos- suele compararse con Andalucía la presencia de Cataluña o Madrid en las nominaciones nacionales, al igual que se suele medir en la balanza el mayor o menor apoyo que reciben las producciones de esas comunidades por parte de cadenas estatales y otras entidades públicas en comparación con las andaluzas. Sin entrar a buscar conspiraciones ni batallas de lobbies (estas últimas las hay, y nunca dejará de haberlas) sí cabe decir que en Barcelona y en Madrid se hallan dos de las escuelas de cine más importantes del mundo: la ESCAC y la ECAM. No lo digo yo, lo dice The Hollywood Reporter. La primera, privada. La segunda, de financiación mixta con una importantísima contribución del organismo público.

En Andalucía ha habido algunos intentos, todos loables y valientes. Sin embargo, hay que reconocer que todavía no se ha conseguido crear un centro de estudios cinematográficos y audiovisuales de ese nivel (y que me perdone la Universidad, yo mismo soy alumni y estudiante actual de su Doctorado en Comunicación, pero las instituciones que he mencionado arriba -y otras que existen en esas regiones, al igual que muchos másteres- cuentan, sobre todo, con profesionales en activo; un día te da clases Marisa Fernández Armenteros, productora de la película Los Domingos o filmes como Un amor y Tres adioses; y otro, Rodrigo Sorogoyen). Un lugar donde no solo forme a jóvenes guionistas y cineastas, sino que ofrezca trabajo decente (y docente) a profesionales de nuestra tierra que son referentes. Gente que no solo tiene un Carmen (o dos, o tres) sino un Goya (o más). O que no tiene ninguno de esos premios, pero sí una trayectoria sólida y consolidada.

La creación de una Escuela del Cine en Andalucía es, por tanto, una misión que los organismos deberían abordar con carácter urgente (casi tanto como el de los incentivos fiscales). Y es que no puede haber "industria" sin cimientos

La creación de una Escuela del Cine en Andalucía es, por tanto, una misión que los organismos deberían abordar con carácter urgente (casi tanto como el de los incentivos fiscales). Y es que no puede haber "industria" sin cimientos. No puede haber un gran presente sin un gran futuro. No puede haber historias competitivas si el talento se va de Andalucía para formarse y tarda en volver, si es que vuelve.

En solo cinco años, y gracias a un enorme esfuerzo de profesionales destacados de nuestro sector y con el soporte de entidades tanto públicas como privadas, se ha conseguido que la Academia de Cine de Andalucía se haya convertido en un referente a nivel nacional, y los Premios Carmen, en un lugar donde todo el mundo quiere estar; en una cita donde el sábado se agolpaban fans en el exterior del hotel y, en el interior, enormes hileras de periodistas y medios especializados.

Eso demuestra que, cuando el cine andaluz y los organismos públicos y privados se unen, no hay objetivos imposibles. Es claro que el impulso de nuevas medidas fiscales se ha convertido en una necesidad de primer orden para Andalucía, pero la economía sin educación artística es solo matemáticas. Impulsemos la creación de una Escuela del Cine en Andalucía para crear, desde el ahora más inmediato, el mañana más soñado. Creemos industria desde la enseñanza; creamos que la formación en arte y creatividad conlleva generar una riqueza que nos hará crecer y -si eso es posible- mejorar ("los mejores suelen ser de Andalucía", dijo Manu) y convertir la producción audiovisual de esta comunidad en ese motor económico y cultural que tanto envidiamos en regiones que sí, que tendrán muchas ventajas fiscales, pero no tienen Sierra Nevada, el mar de Cádiz o el desierto de Almería, ni una insuperable familia de artistas y cineastas que crece Carmen tras Carmen.