Teoría y realidad de Pino Montano

Con permiso de Antonio Núñez de Herrera, hay otra teoría y realidad de la Semana Santa, la que en la sartén cuaja la la tortilla de la cena a los sones de Cristo del Amor acompañado de algún perro que ladra.

Pino Montano es lo que es, tiene un parque Arte Sacro donde las bandas ensayan por sus calles, combinando sonidos añejos entre los propios del asfalto y de la vida cotidiana que transcurre hacia lo moderno sin dejar de ser tradicional.

Este barrio, siempre nuevo, recoge la esencia de la estética de kioscos, de hoy no se fía, mañana si y de señoras parapetadas con sus carros de la compra en la puerta de la plaza de abastos donde un cartel anuncia “25 años de amor”. Podría ser el título de un bolero, pero es la realidad y la teoría de un barrio que está muy orgulloso de serlo.

Puesto del Mercado de Pino Montano / El Correo

Entre sus calles, la innovación y la tradición van de la mano; carteles de Cuaresma entre baguettes y kebab y marchas en los patios de las guarderías para hacer cantera, el ADN 41015 que dejaría en versos urbanos su embajador, Zatu, el trovador del siglo XXI.

Poco a poco, año tras año, esta vecindad de oficios, mares y parques se ha ido ganado los balcones donde han colgado reposteros, las calles, donde las luces se han tornado a la penumbra para escuchar saetas, las avenidas, para el lucimiento de las chicotás de los nuevos costaleros y los patios de los colegios, donde el alumnado prepara, espera y celebra la salida de la cofradía como lo que es, el día grande del barrio.

Niños que han visto avanzar la Cruz de Guía como metáfora, de esa raíz más que arraigada y florecida entre albero y hormigón y deshojada de Viernes en Viernes de Cuaresma, porque han crecido sin darse cuenta de que lo hacían del mismo modo que lo hacía su cofradía.

Y aunque no llegue a la Campana tiene su propia Carrera Oficial con su bulla, su vendedor de globos, su petalada de los bomberos y sus barras en la calle, con sus magníficos bares, grandísimos templos que han sabido auxiliarnos ante la turistificación masiva que nos ha robado el alma sin piedad.

Entrada a la Plaza Pino Montano / El Correo

Bares auténticos, resistencia secreta que sabe de esa otra religiosidad popular, como otra realidad y otra teoría de esa Semana Santa de paredes con fotos de cristos y vírgenes, alguna pluma de armao, el costal de un costalero que se cortó la coleta y una vela rizada por la que aún resuenan los rosarios de sus varales.

Es el rito y la regla del cartel de “Hay caracoles” junto al que anuncia el vértigo de que para otro Domingo de Ramos ya solo quedan dos cifras sobre la vitrina donde entre la ensaladilla, las papas alioli y el salpicón, se ofrece el altar por antonomasia de esa también, otra teoría y realidad de la Semana Santa, las estampas de las devociones propias y ajenas que Antonio, su propietario, ha ido depositando tras muchos años moderando debates y tertulias. Ha sabido estar tras su barra como estuvo bajo una trabajadera y ahora escucha a unos costaleros jóvenes que ya no envuelven las zapatillas en las hojas de El Socialista, pero sí han evangelizado a un barrio entero haciendo de sus calles una fiesta y del Viernes de Dolores, el día grande de un barrio grande.

Y antes de que la Línea Norte de Tussam que viene desde el Prado sea sustituida por la esperadísima línea 3 del metro, las vallas dejarán la instantánea de los capirotes morados asomando, olerá a incienso y a los boquerones fritos de la plaza mientras los loros irán de palmera en palmera nerviosos, entre tanta algarabía de tambores, ruido de gente que habla, se ríe, se divierte, reza y se emociona, porque entre avenidas y botines, entre grafitis y semáforos, este barrio tiene eso, barrio, y un Cautivo y un Viernes de Dolores, como la nueva realidad de la teoría de esta, otra Semana Santa.