Opinión | Oriente Próximo
Irán pide perdón a Trump
Los estadounidenses detestan la política que supone el esfuerzo de buscar localizaciones en un mapa, de ahí que Donald Trump se apresure a enfatizar que "oblitera" y "aniquila" al régimen iraní "para proteger a los americanos". Se pronuncia desde el lujoso Mar-a-Lago, con una gorra de béisbol más calada que los sombreros de Melania y sin corbata. Sigue en pie de guerra pero sin mancharse las manos de sangre, en su séptima intervención militar superficial.
Nada más curioso que la reacción de los bombardeados, si debe prestarse algún crédito a la entrevista con la NBC de Abbas Araghchi, ministro de Exteriores de la teocracia. Se encomienda a la reanudación de las negociaciones, garantiza que el armamento iraní no alcanzará Estados Unidos. Servil, el agredido pide perdón a Trump, sin suplicar otra contrapartida que la interrupción del castigo. Una rendición en toda regla. Por cierto, Mohamed bin Salman piafa esperando la orden para empezar a descuartizar persas. La hermandad de Israel y Estados Unidos incluye a una docena de países árabes, un problema para la izquierda dogmática.
Trump se remite incluso a Jomeini, aunque sin nombrarlo porque se atascaría. El creador de la doctrina del Gran Satán (USA) y el Pequeño Satán (Israel) se avergonzaría de sus sucesores. Y ahora viene la realidad de la obsesión trumpista por Teherán. No le preocupa en lo más mínimo la suerte de los iraníes, a quienes desdeña en su discurso como si estuvieran a punto de emigrar a Minneapolis. Tampoco le inquieta una bomba atómica que estallará cuando haya muerto. Su obsesión es que Irán movilice un comando para atentar ahora mismo contra su vida. Esta hipótesis le quita el sueño, y quiere disiparla a bombazos.
