Rob Jetten, de piel gruesa

Ya es casualidad que, justo cuando la serie Heated Rivalry (Más que rivales), que cuenta la historia de amor entre dos jugadores de hockey, está triunfando en todo el mundo, llegue al poder en Países Bajos Rob Jettenun hombre de 38 años comprometido con el jugador de hockey argentino Nicolás Keenan (por cierto, dejó caer que se casaría en España este año).

Hay que decir que fue el propio deportista el que comparó públicamente su relación con la serie, ya que, como ocurre con los protagonistas, él se vio obligado a meterse en el armario al moverse en un entorno como el deportivo, en el que aún hay resistencias a normalizar la diversidad: "Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento".

Él, que debe de ser muy extrovertido, ha contado hasta cómo se conocieron. "Nos cruzamos por el supermercado, me tiró un like y se lo devolví". Vamos, con apps, que para eso son millennial y Generación Z.

Cotilleos aparte, Jetten (Veghel, 38 años) se ha convertido en la primera persona abiertamente homosexual en ser elegido primer ministro de su país. También es el más joven. Lo realmente relevante es que con él queda atrás la etapa de dominio ultraderechista del Partido por la Libertad, que arrasó en 2023 y el pasado mes de octubre perdió 11 escaños en la Cámara de Representantes. El 23 de febrero, Jetten, liberal del partido D66, lograba formar gobierno —en minoría— con dos partidos conservadores moderados.

En un tiempo en los que los derechos de las minorías vuelven a estar amenazados y a la política se le ha puesto cara de perro gracias a personajes como Trump, Milei, Putin, Orbán o Bukele, y en un país que transitaba por este mismo camino, ha ganado un joven del colectivo LGTBIQ+ que no esconde su amor y que ha concurrido en las elecciones con el lema Het kan wel, el Yes, we can de Obama de toda la vida y que en España aprovechó Podemos.

Supongo que los ciudadanos agradecieron un candidato de cara agradable que no pierde la sonrisa después de aguantar durante una buena temporada al excéntrico Geert Wilders, el líder de la extrema derecha neerlandesa con cara de líder de extrema derecha neerlandesa. Si no me creen, búsquenlo. Vale para extra en la película Indiana Jones y la Última Cruzada, en la que Harrison Ford dice la memorable frase: "Nazis. I hate these guys".

Para que apunten por estas latitudes, además de su buena planta —el ‘Perro’ también la tiene—, Jetten ha alcanzado el poder con un programa muy potente para paliar el problema que tienen allí con la vivienda. No creerían que éramos los únicos. Arrastran un déficit de aproximadamente 400.000 hogares, por lo que el D66 prometió construir diez nuevas ciudades. Si van a nuestro ritmo en España, ninguno de ustedes ni yo mismo veremos ninguna de ellas. Sobre inmigración, el nuevo primer ministro dijo que había que expulsar del país a los inmigrantes que cometieran delitos, pero se comprometió a desarrollar "políticas bien pensadas y eficaces, en lugar de utilizar un lenguaje duro".

En Países Bajos han sido pioneros en muchas cosas, como la marihuana o la eutanasia, y nos llevan años en lo que respecta a la ultraderecha. Aceptando esta hipótesis, que sepan que a esta etapa se le puede poner fecha de caducidad. No obstante, eso significa que en España aún nos queda por vivir cómo los radicales se convierten en la fuerza dominante del país.

La travesía por el desierto de los neerlandeses no fue inocua para Jetten. El pasado viernes, durante su primera rueda de prensa como primer ministro, afirmó que lleva "ya diez años lidiando con una homofobia enorme", que vincula con su decisión de mostrar aspectos de su vida privada en redes sociales. "En Países Bajos parece haberse normalizado atacar a alguien por su orientación sexual y a mí eso no me afecta tanto porque mi piel ya es lo bastante gruesa, pero sé que hay muchas otras personas que sí sufren realmente", lamentó.

No es la primera vez que el líder de Países Bajos denuncia estos ataques. En 2020, leyó en un vídeo personal que compartió en redes algunos de los comentarios de odio que recibe: "Algunas personas se preguntan si un día internacional contra la homofobia es realmente necesario. Juzguen ustedes mismos", escribió junto al vídeo.

El diario neerlandés NRC analizó su actividad en el perfil del jefe del Gobierno y aseguró que había recibido más de 200 reacciones homófobas, de 180 cuentas distintas, en los primeros días de su mandato tras publicar mensajes en su cuenta oficial en X.

Revertir el odio que hemos alimentado durante años llevará tiempo, pero se puede conseguir.