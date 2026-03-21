Dos hermanos para Dos Hermanas: así se aliña la felicidad

Fuera se creen que son hermanos. Rafael López ‘Ratón’ y Manu Sánchez forman un gran tándem. Amigos desde la juventud han entrelazado sus vidas para siempre. López es director adjunto de la productora 16 Escalones y padrino del hijo mayor de su compadre y Lorena. Sánchez es el padrino de la niña de Rafa e Isabel. Da gusto verlos en acción. No hay nada más bonito que rodearse de gente que se quiere, se respeta y se admira. Se entienden con mirarse. No son hermanos pero hay lazos de fraternidad que no necesitan consanguinidad.

Cuando volvía ayer noche de asistir del acto de entrega de la medalla de oro de Dos Hermanas y el título de Hijo Predilecto a Manu Sánchez pensaba en la gran suerte que es formar parte de constelaciones tan armoniosas como la de Rafa y Manu. Es un regalo compartir la felicidad de la gente buena. Contagiarse de tanta verdad recarga las pilas. Me subí al coche con ganas de gritar que los buenos ganan por goleada y que la familia, el pueblo, los amigos y la verdad más sencilla, más desnuda y más genuina es el único motor de la vida. Todo eso se vio en el acto que el Ayuntamiento nazareno organizó con tanto cariño. Nacer en un sitio es algo circunstancial, te toca, no tiene mérito. Vivir tu origen como un regalo y una militancia se elige. Que tu pueblo te quiera es el regalo más grande. Que los vecinos que te han visto desde chico celebren tus éxitos como suyos vale más que cualquier medalla de oro.

La forma más cosmopolita de ser de pueblo

"Ser de Dos Hermanas es la forma más cosmopolita de ser de pueblo", dijo el Hijo Predilecto. Lo pensaba mientras salía, rotonda a rotonda, de una de las localidades más pujantes de Andalucía, de esas que han construido en años lo que otros hacen en siglos y que lo ha hecho sin perder la esencia del pueblo de olivos y aceitunas aliñás en cada casa que tiene todos sus suelos industriales colmatados y las bolsas de vivienda más atractivas del área metropolitana de Sevilla. "Ser de Dos Hermanas es la manera más pura de ser de Sevilla y la más genuina de ser andaluz", dijo el homenajeado. "Dos Hermanas es esa Andalucía grande, currante y trabajadora". Anda que no.

Manu y Rafa se miraban hace años cuando empezaron a llenar teatros por el mundo, a estrenar programas de televisión de éxito y a consolidar una trayectoria profesional que es indiscutible: "Mira los dos tontos de Dos Hermanas donde han llegado". De tontos no tienen ni un pelo. Son un ejemplo de emprendimiento, de compromiso, de honestidad y de trabajo duro y bien hecho. De lealtad. En la salud y en la enfermedad. Son listos como el hambre, tienen una sagacidad y una inteligencia que solo tienen los niños que se crían jugando a la pelota en la calle, que viven su adolescencia en los bares de sus pueblos, que tienen familias como la que han tenido la suerte de tener ellos dos y que además leen mucho y ven mucho cine. Qué dos señoras madres. El acto podría haberlo presentado Roberto Leal o Jordi Évole, ambos hubieran estado encantados, pero a Sánchez se le metió entre ceja y ceja que lo hiciera su compadre, su socio, su amigo y su hermano. "Te lo dije". Acertó. Qué dos hermanos para Dos Hermanas. El aliño de la felicidad tiene los ingredientes que ayer noche se vieron en el teatro municipal Juan Rodríguez Romero. Qué simple y qué difícil y sobre todo, qué bonito. Enhorabuena.