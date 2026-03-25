Una fecha para ganar

El 17 de mayo ya tiene algo más que un hueco en el calendario político andaluz. Tiene intención. Porque no, las fechas electorales no se eligen al azar. Y tampoco consultando el oráculo de Delfos.

Se eligen con estrategia.

Durante meses, una pregunta ha monopolizado conversaciones, tertulias y grupos de WhatsApp: ¿cuándo serán las elecciones? Ahora ya lo sabemos. Y la clave para entender por qué ese día, y no otro, es bastante más sencilla de lo que parece: la participación.

A mayor participación, mayor legitimidad democrática del resultado. Eso es indiscutible. Pero en política hay una segunda capa, menos evidente y mucho más decisiva: una alta participación no siempre juega a favor del mismo.

Depende del momento. Depende del contexto. Depende de quién necesite qué.

Hay escenarios en los que a quien gobierna le basta con que todo siga más o menos igual. Con que acudan a votar los de siempre, los más fieles, los más movilizados. Y hay otros momentos en los que eso ya no es suficiente. Momentos en los que el resultado está más abierto, más en disputa, más condicionado por pequeños cambios en el comportamiento electoral.

Y ahí es donde entra Andalucía.

Los sondeos vienen dibujando un escenario en el que Juanma Moreno Bonilla podría perder la mayoría absoluta. No significa que vaya a ocurrir, pero sí que deja de ser un resultado garantizado. Y cuando una mayoría deja de estar asegurada, la lógica política cambia.

Porque cuando conservar ya no es suficiente, la política pasa a ser otra cosa: crecimiento.

Crecimiento significa salir a buscar nuevos votantes. Ampliar la base. Ir más allá del electorado propio. Y eso no siempre es sencillo, especialmente cuando el espacio ideológico más cercano ya está tensionado.

¿Dónde está ese crecimiento? No parece estar a la derecha del PP, donde la competencia con Vox marca un límite evidente. De hecho, parte del reto del Partido Popular es precisamente contener esa fuga. Por eso, la clave estratégica se desplaza hacia otro terreno: la abstención y el votante socialista desencantado.

Un perfil que no es nuevo para la estrategia de los populares, pero que sí es decisivo. No se trata necesariamente de un votante que quiera cambiar de partido de forma explícita, sino de alguien que puede modificar su comportamiento: quedarse en casa, abstenerse o, en determinadas circunstancias, optar por una alternativa que perciba como más útil.

Y ahí aparece el punto crítico: ese votante no se activa solo.

Necesita estímulo. Necesita contexto. Necesita sentir que su voto tiene sentido. Que su participación puede influir en el resultado. Que hay algo en juego.

Por eso, la fecha importa.

Porque la participación no depende únicamente de la motivación política. También está profundamente condicionada por factores cotidianos: el clima, el calendario, las rutinas, incluso el estado de ánimo colectivo.

El 17 de mayo no es cualquier día dentro del calendario andaluz. Es una ventana de oportunidad concreta. Una en la que no hay ferias ni romerías que compitan directamente con la jornada electoral. Porque en Andalucía, una romería o una feria no es simplemente "un plan" en el calendario. Es otra cosa.

Es el día para el que uno lleva semanas, a veces meses, preparándose. Es identidad. Es comunidad. Es tradición. En muchos casos, incluso, es fe. No se trata solo de elegir entre votar o no. Se trata de elegir entre votar o estar donde sientes que tienes que estar.

Y eso, en esta tierra, pesa.

Por eso, evitar ese calendario no es un detalle menor. Es entender cómo vivimos, cómo nos organizamos… y qué cosas son intocables.

Y luego está el otro extremo. Que en Andalucía, cuando llega el verano… cae una bomba atómica. El asfalto quema, el aire pesa y el cuerpo solo pide una cosa: escapar. Aunque sea a cien kilómetros. Aunque sea corriendo. Aunque sea a ese chiringuito donde, por fin, se puede respirar.

Entre una cosa y la otra, el 17 de mayo aparece como ese punto de equilibrio: ni compite con lo que somos, ni choca con lo que nos expulsa. Es, en términos prácticos, un momento donde votar resulta más fácil.

Y cuando votar es más fácil, participa más gente. Y cuando participa más gente, el tablero cambia.

Porque entran en juego votantes que no siempre están. Votantes menos ideologizados, menos previsibles, más sensibles al contexto que a la identidad política. Votantes que pueden inclinar la balanza en escenarios ajustados.

Por eso, reducir la elección de la fecha a una cuestión meramente administrativa es quedarse en la superficie. En política, el calendario también comunica. También orienta. También construye escenarios.

Elegir un día es, en el fondo, elegir las condiciones en las que se va a competir.

Y eso incluye decidir —de forma indirecta, pero no inocente— quién es más probable que acuda a las urnas y quién podría quedarse en casa. No se elige solo un día para votar. Se elige el escenario en el que se quiere ganar.