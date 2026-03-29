Gol por la escuadra

El número de circo, y con toda la compañía en escena, que montó en su día María Jesús Montero con auxilios de mamas varias ha quedado en lo que fue: un error imperdonable del servicio correspondiente del Hospital Virgen del Rocío, que efectivamente produjo gran preocupación a las afectadas pero que, sin lugar a dudas, hubo una mano negra agitando el cotarro de la inquietud repartida irresponsablemente. Problemas de semejante naturaleza se dan en todas las comunidades autónomas desde que en 1986 Felipe González decretó la universalidad de la sanidad pública, medida de gobierno que nadie puede dejar de aplaudir pero que en pocos años colapsó el Sistema Nacional de Salud tras aceptar a casi el doble de potenciales usuarios habituales hasta entonces, lo cual obliga a convivir con el problema como su día un ministro del ramo.

La complejidad del sistema público de salud es de tal complejidad que hay que estar dotándolo permanentemente de medios materiales y humanos y que, con educación, se lleva la parte del león del presupuesto de cualquier rincón de España. De ahí que se haya ponderado tanto el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre el SAS y todos los sindicatos, un acuerdo que sustituye al de hace veinte años y abre el horizonte a un modelo único y a la carrera profesional sanitaria en toda Andalucía. Está fuera de toda duda que el Gobierno del PP le ha arrebatado al PSOE una baza electoral importante en su propio terreno de juego. El "consejero para todo", como ya denomina mucha gente a Antonio Sanz, se apunta otro tanto cuya repercusión tendrá más efecto en el Gobierno de la Junta de Andalucía que salga de las urnas.

Pero no se deben dejar de un lado las artes histriónicas de la antigua consejero de Salud y luego de Hacienda que produjeron serios quebrantos a la sanidad andaluza y a la contabilidad de la región. Además de abandonar el Gobierno sin presentar presupuestos, su gestión deja una retahíla de incumplimientos en la que se mezclan las corrupciones de algunos de sus subordinados y la falta de diligencia en los trámites como ha sido el caso, denunciado por el alcalde Francisco de la Torre delante de ella, de la pérdida de la sede de la Autoridad Aduanera Europea para Málaga.

Además de abandonar el Gobierno sin presentar presupuestos, su gestión deja una retahíla de incumplimientos en la que se mezclan las corrupciones de algunos de sus subordinados y la falta de diligencia en los trámites de la pérdida de la sede de la Autoridad Aduanera Europea para Málaga

Pero el desparpajo y su estado al borde de un ataque de nervios no solo lo paga con el PP. A Pedro Sánchez también le ha caído lo suyo: escuchen con atención el video en el que se define como la mujer más importante en la historia política española y que, pese a ello, ha renunciado a todo para aceptar su vuelta a Andalucía. Ese mensaje se lo estaba enviando al Presidente del Gobierno para que valore y sea consciente del sacrificio que ella hace al abandonar la Vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda, y que espera sea compensado cuando el 17 de mayo…

Ahora toca esperar. Y si Juanma Moreno y su gente son capaces de mantener la calma lejos de las provocaciones de la Chiqui, la campaña será un paseo militar. El tanteo no puede ir mejor: como hubiera escrito Blázquez, el mejor cronista de fútbol que ha dado Sevilla, lo de la Junta de Andalucía y los Sindicatos de Sanidad ha sido para el equipo socialista un gol por toda la escuadra.