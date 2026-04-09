Actitud desproporcionada de la Policía Local el pasado Lunes Santo

Señora directora:

Me dirijo a usted como ciudadano de la provincia de Sevilla para relatar una experiencia vivida durante el pasado Lunes Santo en Sevilla, en plena aglomeración de la Puerta del Arenal, que considero necesario compartir por lo que refleja sobre el uso de la autoridad en contextos de gran afluencia.

Me encontraba junto a mi marido y mis dos hijos pequeños, a quienes llevábamos en sus carritos, en medio de una bulla considerable. En un momento dado, un agente de la Policía Local me empujó -quiero pensar que de forma involuntaria- en el ejercicio de sus funciones. Al indicarle con educación que tuviera cuidado debido a la presencia de niños, su reacción fue totalmente inesperada: me recriminó que estuviera allí con ellos, cuestionando mi decisión como padre.

Ante esto, le respondí que no le correspondía decidir dónde debía estar con mis hijos. Fue entonces cuando el agente adoptó un tono verbalmente agresivo, recriminándome que le hablara de "tú" por tratarse de una autoridad, y amenazando con sancionarme. En ese estado de nervios, me solicitó el DNI, que le entregué, siendo fotografiado -desconozco si con un dispositivo oficial o personal-.

La situación se agravó cuando otro agente intervino, indicándome que la sanción podría ascender a 600 euros. En medio de la tensión, respondí de forma irónica, lo que provocó un comentario despectivo por su parte, seguido de un golpe con el pie en mi espinilla. Ante el nerviosismo y la presencia de mis hijos en esa situación, opté por alejarme.

Entiendo la complejidad de gestionar grandes concentraciones de personas como las que se producen en nuestra Semana Santa, y valoro el trabajo de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, considero que nada justifica un trato que percibí como desproporcionado, intimidatorio y falto de la mínima empatía, especialmente hacia a unos padres con niños pequeños en un entorno ya de por sí estresante.

No dispongo de los datos necesarios para interponer una denuncia formal, pero sí creo necesario trasladar este testimonio para invitar a la reflexión sobre la importancia del respeto mutuo entre ciudadanía y autoridad, incluso -y especialmente.- en momentos de máxima presión.

Rafael Reyes Soriano