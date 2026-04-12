Zafarrancho de obras en Sevilla

No las he contado, pero hay obras en Sevilla por todas partes, algunas de ellas de gran envergadura como las canalizaciones de la calle Pagés del Corro. Molestias e incomodidades son inevitables y lo único que cabe exigir es que se terminen en plazo porque nadie duda de su necesidad y conveniencia. Muchas de estas obras debieron hacerse hace tiempo, pero parece que las corporaciones municipales de entonces no quisieron afrontar la imagen de una ciudad abierta en canal y el consiguiente problema de su repercusión en el vecindario, el tráfico rodado y los etcéteras que se le quieran añadir.

El callejero urbano envejece y se deteriora si no va acompañado de trabajos periódicos de mantenimiento. Tengo la impresión de que la citada vía de comunicación de Triana con los Remedios llevaba algunos quinquenios esperando el cambio de sus gigantescas tuberías que ahora se están enterrando bajo la calzada. Y ha llegado el momento de reponer los servicios de agua, electricidad, gas y alcantarillado que presentaban fugas y averías diversas sencillamente por su obsolescencia.

El alcalde cogió el toro por los cuernos, y pese a las vísperas de casi todo: Semana Santa, Feria, temporada turística por excelencia, decidió acometer tantas obras, muy ajustadas en el calendario para que puedan estar rematadas este abril. Es una característica de José Luis Sanz, de la que ya dejó testimonio en Tomares, como es su determinación para afrontar los problemas, jugándose muchas veces su capital político y su prestigio si las cosas no salen finalmente según las previsiones. Ese talante de no arrugarse ante la incertidumbre y la complejidad de unas obras que mantienen durante meses la ciudad despanzurrada, es digno de elogio, y así creo entender que lo valoran los sevillanos.

Simultáneamente, se ha planificado una labor de parcheo en las aceras de multitud de calles, reponiendo baldosas y reparando baches y agujeros, y se anuncia el reasfaltado de treinta calles cuyo firme ha quedado muy afectado por el reciente tren de borrascas, con un presupuesto por encima de los diez millones de euros. La prudencia aconsejaría no acometer estas obras hasta que pase la Feria de Sevilla.

Es de imaginar el volumen de trabajo que está soportando la Gerencia de Urbanismo y la competencia que está demostrando Juan de la Rosa, teniente de alcalde con no pocas responsabilidades: Área de Gobierno de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda y Distrito Norte. Seguramente desde las vísperas de la Expo 92 no se sometía a Sevilla a un zafarrancho de obras como en este 2026.

Seguramente desde las vísperas de la Expo 92 no se sometía a Sevilla a un zafarrancho de obras como en este 2026

Para todo periodista, y en mi caso de manera especial, la información local es un ejercicio profesional apasionante. Y es de justicia reconocer los beneficios sociales y colectivos de las gestiones municipales bien hechas. Al igual que es obligada y respetable la crítica más severa cuando los ayuntamientos no atienden debidamente sus obligaciones y la prensa los zarandea sin contemplaciones. Aún sometido a la controversia, tengo la impresión de que la opinión pública hispalense está valorando, si bien con resignación, el actual estado de obras de esta ciudad famosa y navegable.