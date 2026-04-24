Alto el fuego en diferido

Hay guerras que terminan con una firma. Otras, con una derrota. Esta, en cambio, parece discurrir en el pasillo de un avión: con tono vociferante, advertencias hiperbólicas y soluciones improvisadas, que se abandonan en cuanto se apaga la señal de cinturones.

La escena no es una metáfora excesiva. Es, más bien, una forma de ordenar lo que estamos viendo, mientras las bolsas oscilan y el crudo marca el pulso.

Porque mientras Estados Unidos e Irán intercambian amenazas de gran calibre, envían al mismo tiempo a emisarios sin trayectoria negociadora acreditada, que difícilmente encajarían en cualquier manual diplomático. Se improvisan escenarios, se abren y se suspenden contactos en cuestión de horas, y ambas partes se acusan públicamente de mentir mientras dicen seguir negociando.

Antes de llegar aquí, hubo un intento de discusión reconocible. El marco nuclear, con todas sus limitaciones, ofrecía al menos un terreno delimitado. Pero ese marco se suspendió, se erosionó, se dejó caer sin que nada equivalente lo sustituyera.

A partir de ahí, el conflicto se reconfigura. Israel entra en escena con una lógica propia, más directa, menos sujeta a los tiempos de la negociación. Y Washington oscila entre la presión máxima y la improvisación, alternando advertencias de gran alcance con propuestas que recuerdan, por su unilateralidad, a soluciones ensayadas en otros escenarios.

Todo ello ocurre mientras el precio del crudo escala y la inflación se filtra en la vida cotidiana. Es decir: mientras la guerra se vuelve abstracta en su forma, sus efectos se vuelven cada vez más concretos.

No es solo una negociación sin escenario. Parece una componenda sin forma reconocible. Los nuncios aparecen y desaparecen, las reuniones se anuncian y se desconvocan, y el proceso entero parece depender más de impulsos que de una estrategia visible. Todo ocurre y, al mismo tiempo, nada termina de ocurrir del todo.

En ese contexto, la diplomacia adopta una estética extraña: mezcla de dramatismo máximo y provisionalidad constante. Se invoca el riesgo de escalada regional, incluso de catástrofe, y al mismo tiempo se formulan propuestas que nadie parece dispuesto a sostener más allá del siguiente movimiento táctico.

Asistimos desde el sofá a algo distinto: una figura extraña, sin nombre claro y sin final previsible. El resultado es una conversación desdoblada. Una, solemne, dirigida al mundo. Otra, fragmentaria, dirigida al adversario. Y entre ambas, una grieta. Esa grieta es la que percibe el ciudadano. No porque falte información, sino porque falta coherencia. Mientras se habla de guerra, sube el precio del petróleo, se encarece el combustible y, con él, la vida cotidiana. El lenguaje es estratégico; las consecuencias, inmediatas.

Un día el foco se desplaza al minado del estrecho de Ormuz; al siguiente, a la voladura de un puente en Líbano. La atención salta de un episodio a otro, de un escenario a otro, como si el conflicto se fragmentara en secuencias inconexas que nunca terminan de componer un cuadro completo. Es difícil saber, en definitiva, dónde estamos.

Y entonces llega la última finta. El alto el fuego no se firma, ni se rompe. Se prorroga sin fecha. Se aplaza sine die. Se mantiene mientras todo lo demás –bloqueos, incidentes, acusaciones– sigue en pie.

Ese gesto, aparentemente técnico, es en realidad la clave. Porque convierte la negociación en un estado permanente: algo que nunca empieza del todo y, por tanto, nunca termina. Una suspensión indefinida en la que todo puede seguir ocurriendo –incluida la escalada– sin que nadie asuma que el proceso ha fracasado.

Esto ya no se percibe siquiera como un intento de alcanzar un acuerdo, sino como algo más inquietante: un conflicto que ha perdido su forma y una negociación que ha perdido su finalidad.

De modo que la pregunta ya no es cómo va a terminar esta guerra. La pregunta es más incómoda: si estamos realmente en un proceso que deba terminar, o en una sucesión de episodios que, precisamente por no tener forma ni final, pueden prolongarse indefinidamente.