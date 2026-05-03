La batalla que decide tu voto

Capítulo 12 de Las cosas del votar: La batalla que decide el voto / Ana Salazar

Antes de decidir a quién votas, has tomado una decisión mucho más importante: cómo ves la realidad. Ese filtro, invisible, pero decisivo, es lo que en política llamamos marco mental.

Y ahí está una de las claves de cualquier campaña: no gana quien más propone, sino quien consigue que su forma de interpretar la realidad te parezca la más lógica, la más evidente.

George Lakoff lo explicó hace tiempo: quien define el marco, define el debate. Y por lo general, también el resultado.

En estas elecciones no solo se están disputando escaños. Antes de eso, se compite por algo más profundo: la forma de interpretar Andalucía. Si es una comunidad que avanza, una región que se deteriora o una tierra que se siente amenazada.

Juanma Moreno ha apostado claramente por el primero de esos marcos. Su campaña no busca agitar, sino tranquilizar. No plantea una confrontación ideológica, sino una continuidad emocional basada en la estabilidad, la moderación y la cercanía. Más que convencer con argumentos, intenta generar una sensación específica: que las cosas van bien.

Frente a eso, María Jesús Montero intenta desplazar el eje del debate. Su estrategia pasa por instalar un marco distinto, el del deterioro, especialmente en los servicios públicos. No habla tanto de gestión como de consecuencias, y no interpela desde la calma, sino desde la alerta.

En ese choque de marcos aparece uno de los elementos más reveladores de la campaña: la sanidad. Pero no tanto por su estado real, sino por cómo impacta de forma distinta en cada electorado.

Los datos lo muestran con bastante claridad. Según el CIS solo el 31% de los votantes del PP considera la sanidad un problema relevante, mientras que ese porcentaje se dispara hasta el 63,8% entre los votantes del PSOE, el 58% en Por Andalucía y el 56% en Adelante Andalucía. Es decir, no estamos ante una preocupación compartida por igual, sino ante una percepción muy segmentada.

Y eso cambia por completo la lógica del desgaste político. Porque el deterioro de la sanidad no genera la misma preocupación ni la misma urgencia en todos los votantes, y por tanto tampoco produce el mismo efecto en términos de movilización.

Por eso esta campaña no se decide únicamente en lo que ocurre, sino en cómo se interpreta lo que ocurre

Dicho de otra forma, la sanidad no debilita automáticamente al Gobierno, pero sí puede reforzar a la oposición que logra apropiarse de ese malestar. Es lo que podríamos llamar un activador electoral asimétrico.

Para la izquierda, la sanidad funciona como un motor de movilización muy potente, porque conecta directamente con la experiencia cotidiana: una cita que tarda, una urgencia saturada, una espera que desespera. No son solo datos, son vivencias, y los marcos mentales se construyen mucho mejor desde lo vivido que desde lo explicado.

En cambio, para el votante conservador ese mismo problema puede existir, pero no ocupa el centro de su percepción política. Su decisión de voto se articula más alrededor de otros elementos, como la estabilidad, la economía o la confianza en la gestión.

Por eso esta campaña no se decide únicamente en lo que ocurre, sino en cómo se interpreta lo que ocurre. Si domina la idea de que Andalucía avanza, el desgaste se diluye. Si se impone la percepción de deterioro, la movilización crece. Y si gana peso la sensación de amenaza, que trabaja Vox, entonces el eje del debate cambia por completo.

El 17M no votaremos solo quién gobierna Andalucía. Decidiremos algo más profundo: qué visión de Andalucía se convierte en sentido común. Y la victoria no será de quien tenga razón, sino de quien consiga que su interpretación parezca incuestionable.