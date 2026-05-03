Las bodas de oro de "El País"

Mañana, 4 de mayo, se cumplen cincuenta años de la aparición del diario “El País”, dirigido por Juan Luís Cebrián, y que ha entrado en la Historia del Periodismo como un auténtico impulsor democrático de la sociedad española en vísperas de los cambios fundamentales que a partir de las primeras elecciones libres después de la dictadura (15 de junio de 1977) y de la Constitución de 1978 se sucederían en España sin solución de continuidad, pese al intento de Golpe de Estado de febrero de 1981.

Incluso quienes no coincidimos desde el principio con algunos aspectos de su línea editorial, reconocemos el aire fresco que trajo a la Prensa su estilo informativo, equiparable al de los medios europeos más prestigiosos; su cuadro de colaboradores y su diseño novedoso dentro de la estructura clásica de los periódicos en papel, hoy por desgracia en franca retirada. Su lanzamiento fue un éxito que en poco tiempo se consolidó como uno de los pilares esenciales de la información en España.

Su director, Juan Luís Cebrián, es un periodista excepcional y a él se debió la organización de una Redacción muy profesional que desde aquel lejano 4 de mayo supo ir dando forma al nuevo medio y a su original irrupción en la práctica informativa que hasta entonces era habitual en la prensa española. Su orientación liberal y su competencia en el tratamiento de las noticias constituyeron la columna vertebral del periódico junto a una línea editorial que venía a romper definitivamente los condicionantes de la censura y, desde luego, con aquel engendro de la Ley Fraga.

Su legítima inclinación progresista le valió algunos calificativos como el de diario gubernamental o incluso, más allá, el de un medio vendido a la izquierda. Pero así como otros defendían posturas conservadoras e incluso de la derecha más rancia, “El País”, en uso de la libertad que amanecía en España, ocupó un espacio que no había tenido órgano de expresión desde la fenecida II República. Muchos de sus puntos de vista no eran del agrado de parte del público. Pero dio pie, también en uso de la libertad individual, a que cada españolito se acercase al Kiosco a coger su periódico preferido. El batiburrillo de Internet ha terminado con tal discernimiento y ahora es complicado conocer las preferencias de los lectores, muchos de los cuales eligen a diario las noticias gratis pese a que puedan ser mercancía falsa.

Es de justicia recordar la aparición de “El País” hace medio siglo. Y al mismo tiempo lamentar que su primer director, Juan Luis Cebrián, esté hoy ausente de sus páginas por los desencuentros -que ha prometido contarnos- con los responsables actuales de la empresa. Pero la Historia del Periodismo Español le tiene reservado un sitio de honor por la fundación de un medio que supuso una auténtica revolución en los inicios del régimen democrático impulsado por el Rey Juan Carlos I.