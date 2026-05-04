Guía definitiva para seguir un debate electoral

Este lunes por la noche hay debate electoral en Andalucía. Cinco atriles, cuatro candidatos, una candidata, y dos horas en las que todo está medido: espacios, tiempos, turnos y mensajes.

Un debate se parece más a un combate de boxeo que a una conversación. Cada uno sube al ring con un objetivo: convencerte de que su forma de ver la realidad es la correcta. En el fondo, es una pelea por imponer un marco mental, por conseguir que interpretes lo que está pasando desde su punto de vista y compartas sus soluciones. De eso hablábamos en la columna de ayer: quien logra fijar ese marco, marca el debate.

Un debate no es una conversación libre. Es un formato con reglas propias. Y cuando entiendes esas reglas, lo ves de otra manera. Por eso he preparado esta guía definitiva: para que entiendas qué hay detrás de cada intervención y por qué nada de lo que ves ocurre por casualidad. Después de eso, no vas a ver ningún debate con los mismos ojos.

1. Nada es improvisado. Equipos enteros trabajan durante días preparando el debate: afinan mensajes, seleccionan datos que aporten verosimilitud a modo de evidencia, buscan ejemplos que ayuden a fijar ideas (incluso historias reales) y diseñan estrategias de ataque y defensa. También se entrenan situaciones de tensión propias del directo, como interrupciones o solapamientos de voz, para saber cómo reaccionar sin perder el hilo. Cada palabra está medida.

2.¿Quién habla primero? El orden de intervención y la colocación en el plató no son detalles menores. No es lo mismo abrir un bloque o el minuto inicial (porque marcas el punto de partida) que cerrar el minuto final (porque dejas la última impresión). Y tampoco es lo mismo dónde te colocan. Si a Juan Manuel Moreno Bonilla le tocara el centro, podría reforzar visualmente una posición de equilibrio, señalando a ambos lados.

Por eso se sortean: para garantizar que el debate se desarrolle en condiciones de equilibrio y que ese combate dialéctico sea lo más limpio posible.

3. ¿Qué me pongo? La ropa juega un papel fundamental. A la televisión vas a que se te vea. Colores, contraste, estilo. Todo suma. Aquí juega con ventaja María Jesús Montero, que previsiblemente apostará por rojo frente a los azules o negros del resto, lo que le permitirá destacar en pantalla.

4. La pelea por el problema. Un debate no son solo propuestas, es diagnóstico. El PP tratará de proyectar una Andalucía que funciona, si todo va bien ¿por qué cambiar?. Las izquierdas, cada una a su manera, nos contarán que Andalucía ha dejado de funcionar, especialmente por los servicios públicos. Y Vox dibujará una Andalucía bajo presión, con la inmigración como eje. A partir de ahí, cada uno propondrá sus soluciones.

5. No hablan solo para el directo. El objetivo final siempre es el espectador, pero no todos lo verán igual ni al mismo tiempo. Algunos lo seguirán en directo, otros se quedarán con un titular en medios o con un corte en redes sociales. Por eso hay que preparar intervenciones que funcionen dentro del debate y que también se puedan entender -y compartir- fuera de él.

6. El lenguaje no verbal es medio debate. Gestos, miradas, postura. Una persona que mira a cámara proyecta liderazgo; otra que toma notas mientras le atacan puede transmitir control… o incomodidad, según el caso. Reírse mientras recibe un ataque también es una forma de responder, de restarle importancia o de mostrar seguridad. Los silencios hablan: ignorar un ataque puede ser, en determinados momentos, más eficaz que entrar al choque. Porque en televisión y fuera de ella, se proyecta más con el cuerpo que con la voz.

7. La estrategia de ataques. En un debate a cinco, elegir a quién dirigirse es casi más importante que lo que se dice. Lo previsible es que Moreno Bonilla mantenga un tono contenido, centrado en gestión —con algún reproche puntual a Pedro Sánchez o a María Jesús Montero por su etapa en sanidad—; que Montero y Maíllo concentren sus críticas en el gobierno andaluz y en el candidato del PP; que José Ignacio García busque espacio propio; y que Gavira combine críticas al gobierno andaluz y al gobierno central. Convertir a Vox en el principal objetivo de las izquierdas sería, en ese contexto, un error de manual.

8. El ruido también cuenta. Aunque hay turnos, el debate no se detiene cuando habla el otro. Gestos de desacuerdo, miradas, comentarios en voz baja o pequeñas reacciones forman parte de la escena. Ese "ruido" puede utilizarse de dos maneras: como escudo, para restar impacto a un ataque, o como distracción, para dificultar que el adversario coloque un mensaje importante. No cambia lo que se dice, pero sí cómo se recibe.

9. La performance dentro del debate. A veces no basta con decir algo, hay que hacerlo visible. Por eso algunos candidatos recurren a elementos como gráficos, carteles o documentos: son recursos que ayudan a fijar una idea, a hacerla más concreta y, sobre todo, más fácil de recordar. Además, si se hace con arte, suelen acaparar titulares, ocupar espacio en televisión y circular con facilidad en redes. Un ejemplo conocido fue cuando Albert Rivera, en 2019, desplegó un pergamino o sacó un adoquín típico de Barcelona. Más allá del contenido, lo importante era la imagen que generaba. Ese tipo de escenas acaban marcando la conversación.

10. ¿Quién gana? Siguiendo el símil del combate de boxeo con el que empezamos, en un cara a cara, gana quien consigue arrinconar al rival contra las cuerdas. Pero en un debate a cinco el ring cambia. Aquí tiene ventaja quien consigue que su mensaje sea reconocible, quien mantiene coherencia y quien proyecta control mientras los demás se cruzan. No es solo ocupar el centro. Es lograr que el debate se entienda desde tu posición.

Porque al final, más que un intercambio de golpes, un debate es una competición por el espacio: por ver desde dónde se interpreta la realidad.