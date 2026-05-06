Esto no va de política… va de atención

Los momentos más virales de la campaña no son casualidad.

De hecho, explican mejor la campaña que muchos discursos largos, muchos programas y muchos mítines. Porque hoy la política no solo compite por convencerte: compite por tu atención.

Y en esa batalla, cada partido ha elegido una estrategia distinta.

El Partido Popular ha optado por el marketing puro.

Un vídeo de Star Wars, con 274 mil visualizaciones y casi 8.000 likes, lanzado justo cuando internet celebra la saga. Teniendo en cuenta que el claim de campaña del PP es “La Fuerza Andalucía”, el guiño es evidente, el timing es perfecto y el objetivo también: entrar en la conversación.

No hay propuesta política. No hay profundidad. Pero tampoco la necesita.

Porque ese vídeo no está diseñado para explicarte nada. Está diseñado para aparecer en tu pantalla en el momento exacto. Para ser reconocible. Para ser compartido.

Es política pensada como contenido cultural. Como hype.

El PSOE juega a otra cosa.

Su vídeo más viral, con más de 662 mil visualizaciones y 42 mil likes, muestra a Pedro Sánchez —que ya de por sí es un reclamo— junto a María Jesús Montero en una toma falsa. Hay error, repetición, naturalidad. Humanidad.

Y justo cuando el espectador baja la guardia, entra el mensaje: la defensa de lo público.

Aquí sí hay contenido político. Pero no llega solo. Llega envuelto en una forma que lo hace circular.

Porque ya no basta con tener un mensaje. Hay que construir el contexto para que alguien quiera escucharlo.

Adelante Andalucía, en cambio, no construye el clip. Lo encuentra.

Su momento más viral, con 383 mil visualizaciones y más de 24 mil likes, no es una pieza editada, sino un fragmento de debate. Un cara a cara tenso, directo, sin filtros. Sin música. Sin narrativa añadida.

Es política en bruto.

Y precisamente por eso funciona: porque en un entorno saturado de contenido diseñado, lo que parece menos producido se percibe como más auténtico. Porque José Ignacio García podrá gustar más o menos, pero en ese momento transmite algo que no siempre aparece en campaña: su verdad.

Los tres casos no compiten entre sí. Se complementan.

El PP busca visibilidad a través del marketing. El PSOE busca retención a través de la emoción. Adelante Andalucía busca credibilidad a través de la confrontación.

Tres formas distintas de resolver el mismo problema: cómo captar y mantener la atención en un entorno donde todo compite contra todo.

Pero hay algo más en común entre los tres.

Ninguno de estos vídeos está pensado para explicarlo todo. Están pensados para abrir una puerta. Para generar un impacto inicial que luego se traduzca en conversación, en posicionamiento, en recuerdo.

Son piezas que no viven solas: viven en el ecosistema. En el algoritmo. En cómo se recomiendan, se comentan, se comparten.

Y eso cambia las reglas del juego.

Porque obliga a simplificar. A condensar. A convertir ideas complejas en momentos reconocibles. A asumir que muchas veces la primera capa no es la profundidad, sino la entrada.

Pero todas buscan lo mismo: que no hagas scroll.

Porque hoy, para ganar una campaña, también hay que ganar tu atención.