El SPOT electoral ya no es lo que era

Capítulo 16. Las cosas del votar: El SPOT electoral no es lo que era. / El Correo

Hubo un tiempo en el que un spot electoral podía marcar una campaña electoral entera. Cuando la televisión era el gran espacio de disputa política, aquellos anuncios condensaban en apenas unos segundos una idea de país, una emoción y una imagen del candidato. Algunos terminaron convirtiéndose en piezas históricas. Desde el famoso spot de Daisy, de la niña que deshojaba la margarita, que le dio la victoria al Presidente Johnson en 1964 hasta el célebre vídeo del “doberman” del PSOE, que todavía hoy sigue formando parte del imaginario político de varias generaciones.

Hoy el contexto ha cambiado completamente. Ahora los partidos generan vídeos todos los días. TikTok, Instagram, YouTube o X han convertido el vídeo corto en la herramienta habitual de comunicación política. La política vive permanentemente en campaña audiovisual y eso ha reducido enormemente el valor simbólico que antes tenían los spots. Ya no monopolizan el relato. Ahora compiten contra memes, clips improvisados, entrevistas o tendencias virales que nacen y mueren en cuestión de horas.

Sin embargo, los partidos siguen manteniendo este elemento clásico de campaña porque el spot electoral continúa funcionando como una declaración de intenciones. Aunque ya no tenga la fuerza de antes, sigue siendo muy útil para entender cómo quiere ser percibido cada partido.

Y los vídeos de esta campaña andaluza dicen bastante sobre cómo entiende hoy cada formación la estrategia de comunicación.

El PP, por ejemplo, ha entendido perfectamente que la lógica digital ha cambiado las reglas del juego. Más que un spot electoral, lo que ha presentado es un videoclip político. Un producto publicitario sin contenido político. No hay propuestas ni confrontación ideológica. Hay una canción pegadiza, sencilla y diseñada para quedarse en la cabeza. Una especie de canción “algorítmica”, construida con la lógica de las plataformas digitales: fácil de recordar, fácil de compartir y emocionalmente positiva.

Una canción que podría ser perfectamente de los Hombres G o de Taburete, con la única pretensión de generar buen rollo. Y lo hacen apelando a algo transversal y reconocible para cualquier votante: el orgullo de ser andaluz.

El objetivo ya no es tanto que pienses en política, sino que asocies una sensación positiva a una marca en concreto.

El PSOE ha optado por una lógica completamente distinta. Su vídeo es más clásico. Aquí todo gira alrededor de María Jesús Montero construyendo su narrativa biográfica. Nos cuenta quién es, cuál ha sido su trayectoria y por qué está preparada para liderar Andalucía.

La pieza insiste especialmente en los valores de servicio público y en la coherencia entre su trayectoria y esos valores. La sanidad pública aparece como uno de los grandes símbolos políticos del vídeo, mientras que algunos logros del Gobierno de Pedro Sánchez se utilizan como argumentos de credibilidad.

Es un spot muy bien producido y con un gran trabajo de archivo, pero sobre todo es un vídeo que intenta convencer desde la solvencia institucional y no desde el impacto emocional.

Por Andalucía, en cambio, apuesta por una estrategia ideológica y más clásica en términos políticos. Su spot utiliza la confrontación de escenarios. Antonio Maíllo actúa como narrador de dos realidades opuestas: la Andalucía gobernada por el PP y la Andalucía que imaginan bajo un gobierno de su formación.

El presente aparece asociado a problemas y desgaste, mientras que el futuro se presenta como una posibilidad de transformación política y esperanza. Aquí sí hay una carga ideológica mucho más visible. El spot no intenta ser neutro ni transversal. Intenta movilizar políticamente a un electorado concreto.

Adelante Andalucía juega otra partida completamente distinta. Su spot es sencillo, sin grandes medios técnicos, pero con una intención narrativa muy clara. La pieza cuenta la historia de una mujer trabajadora atrapada por una realidad que poco a poco le va quitando la esperanza.

Es un relato reconocible para mucha gente. Cercano. Muy conectado con una parte concreta de la Andalucía precaria. La estética recuerda bastante a cierto cine andaluz contemporáneo, incluso con un punto “cani” entendido en el mejor sentido posible: popular, reconocible y cercano.

Aquí no buscan parecer institucionales. Buscan parecer reales. Y no es casualidad que la protagonista sea una mujer. El mensaje está claramente dirigido al voto femenino y a sectores que sienten desgaste económico y emocional.

Y luego está Vox, a los que no hemos encontrado un spot de campaña claramente identificable. Lo cual también dice algo. Quizá porque su estrategia ya no depende tanto del formato spot tradicional y funciona mejor a través de declaraciones polémicas, fragmentos virales y circulación constante en redes sociales.

Al final, estos vídeos reflejan cuatro formas muy distintas de entender la comunicación política actual. El marketing emocional del PP. La construcción de una candidata como garantía institucional en el PSOE. La confrontación ideológica de Por Andalucía. Y la historia de vida reconocible de Adelante Andalucía.

Cuatro modelos diferentes que ayudan a entender algo importante: hoy los spots ya no tienen la fuerza que tenían antes, pero siguen siendo una fotografía muy precisa de cómo los partidos creen que deben hablarnos.

Y probablemente eso dice más sobre la política actual que muchas ruedas de prensa.