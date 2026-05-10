Capítulo 18. Las cosas del votar: Cuando el duelo entra en campaña. / A.S.

En campaña electoral, incluso cuando se suspenden los mítines y se cancela la agenda prevista, la campaña no se detiene. Simplemente cambia de registro.

Porque durante esos quince días todo comunica. También el silencio. También el luto y la forma en que un dirigente ocupa su papel institucional en medio de una conmoción colectiva. Y ahí Juanma Moreno se mueve especialmente bien.

Ayer, durante el funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, no hemos visto al candidato del PP. El que acude al sepelio y el que hace las declaraciones a los medios de comunicación es el presidente de la Junta de Andalucía. A quien hemos visto es a un dirigente moviéndose en un terreno institucional y emocional que domina especialmente bien: el de quien acompaña y transmite serenidad en un momento de conmoción colectiva.

Y eso, inevitablemente, también tiene impacto político porque en plena campaña cualquier gesto institucional y cualquier forma de gestionar un momento delicado acaba proyectando una determinada idea de liderazgo.

Especialmente en campañas tan emocionalizadas como las actuales.

Hay días en los que la política se juega en el debate y otros en los que se juega en el tono, la actitud, en la presencia o en la manera de ocupar el espacio institucional. Y jornadas como esta suelen favorecer a perfiles muy presidenciales, muy asentados en la gestión emocional y simbólica del cargo.

En momentos así, el electorado sigue observando actitudes: quién transmite serenidad, quién parece cómodo ejerciendo la autoridad institucional, quién proyecta empatía, si hay o no capacidad de acompañar en situaciones difíciles, o sencillamente quién sabe ocupar el espacio que le corresponde. Hay dirigentes que en escenarios de tensión se encogen. Otros, en cambio, encuentran ahí el espacio donde mejor encajan políticamente. Moreno Bonilla pertenece claramente al segundo grupo.

La imagen proyectada ayer por Moreno Bonilla, se suma además a otras percepciones recientes construidas en situaciones similares, como ocurrió en la tragedia de Adamuz, cuya gestión reforzó precisamente ese perfil presidencial.

Por eso el día de ayer, aún con la suspensión de la campaña electoral, también tiene lectura política, aunque no hubiera peticiones de voto. La imagen que deja un presidente en una situación así acaba sedimentando en la percepción pública. Y las campañas, en gran medida, son precisamente eso: acumulación de percepciones.

Porque, al final, las campañas electorales no solo moldean el voto a través de propuestas o debates. También lo hacen a través de emociones y sensaciones que van sedimentando en la percepción pública.

Y ahí Moreno Bonilla vuelve a jugar en un espacio que domina especialmente bien. El del presidente antes que el del candidato.

Pero por encima de cualquier interpretación política queda el dolor de las familias, compañeros y amigos de los dos guardias civiles fallecidos. Para ellos, mi más sentido pésame, mi cariño y mi respeto.