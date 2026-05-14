La ropa también vota

Hay una parte importante de las campañas electorales que no se escucha: se mira.

No estoy hablando de spots, ni de carteles, ni de memes. Te hablo de la ropa. Porque en política, y en el ámbito público en general, la ropa nunca es solo ropa. Como tampoco lo es un pin, una pulsera, una corbata, una camiseta o las gafas. Todo comunica. Y casi siempre los candidatos empiezan a decir cosas mucho antes de abrir la boca.

Los debates andaluces de esta campaña han sido un buen ejemplo de eso.

El primer debate andaluz dejó una imagen bastante interesante: casi todos los candidatos parecían disputar el mismo espacio visual. Más que líderes de partido, intentaban parecer visualmente presidentes.

La imagen más llamativa probablemente fue la de Moreno Bonilla y Manuel Gavira. Ambos aparecieron prácticamente mimetizados: traje azul, camisa blanca y corbata verde. Una coincidencia demasiado exacta.

El azul transmite institucionalidad y moderación. La camisa blanca rebaja rigidez y acerca la imagen al votante medio. Y el verde funciona como símbolo andaluz o color de partido, según el caso.

Montero también apostó por el verde. Llevó el mismo traje que en los carteles de campaña y llamó la atención porque renunciaba al rojo tradicional del PSOE. Aunque no es una novedad que el PSOE-A use el verde, es cierto que Díaz aparecía en sus carteles vestida de color rojo y con una estética mucho más casual.

También Maíllo construyó una imagen muy medida. Fue el único de los candidatos hombres con camisa y sin corbata y, además, mantuvo prácticamente la misma estética en ambos debates. Mientras el resto modulaba más su imagen, él apostó por la coherencia visual y una cierta idea de autenticidad. Más sobrio, menos presidencialista y más reconocible dentro de la tradición de la izquierda alternativa. El pin del cáncer de mama introducía además un elemento simbólico con alta carga política.

Y luego estaba José Ignacio García. Porque mientras unos candidatos intentaban parecer presidentes, él fue como lo lleva haciendo toda la campaña. Vaqueros, zapatillas cómodas, americana y, aquí está su marca personal, una camiseta con mensaje.

Sus camisetas son probablemente el elemento visual más político de toda la campaña. En el primer debate apareció con un mapa de Andalucía construido con nombres de mujeres afectadas por el cáncer de mama. En el segundo, con una camiseta de Lorca. No era estética. Era mensaje.

La ropa dejaba de funcionar como complemento para convertirse directamente en argumento político, introduciendo conflicto visual, activismo y símbolos culturales. No buscaba transmitir poder. Buscaba transmitir causa.

Y quizá lo más interesante fue lo que ocurrió en el segundo debate. Porque ahí todos parecieron intentar diferenciarse un poco más.

El PP abandonó el verde andaluz y volvió claramente a sus códigos corporativos: total look en todo azules, traje azul, camisa celeste y corbata azul. Mucho más partido y mucho más marca PP.

Montero hizo lo mismo: apostar por los colores de su partido, apareciendo de rojo. Un rojo mucho más reconocible como PSOE y mucho más asociado a movilización de bloque en plena recta final de campaña.

Gavira apenas modificó el esquema, pero sustituyó la corbata verde por una corinto o burdeos (un color que probablemente nunca usaría un candidato del PP) alejándose ligeramente de aquella mimetización casi perfecta con Moreno Bonilla del primer debate.

Maíllo, sin embargo, decidió mantenerse exactamente igual. Misma estética, mismo código y misma idea de coherencia visual.

Y José Ignacio García volvió a usar la ropa como mensaje político. Esta vez con una camiseta de Lorca. Menos reivindicación sanitaria concreta y más símbolo cultural e identitario.

Y ahí quizá apareció una de las claves visuales más interesantes de toda la campaña.

El primer debate parecía una competición por parecer presidente de Andalucía. El segundo ya parecía una competición por diferenciar proyectos políticos.

Porque en campaña la ropa nunca es inocente, es el primer golpe, es un vehículo de posicionamiento. Es una forma silenciosa de transmitir autoridad, cercanía, rebeldía o normalidad sin necesidad de pronunciar una sola palabra.