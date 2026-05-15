La campaña que no se ve

Las cosas del votar. Capítulo 23 / El Correo

La campaña electoral ya no ocurre solo donde creemos que ocurre.

No está únicamente en los mítines, ni en los debates, ni siquiera en los vídeos que aparecen continuamente en TikTok o Instagram. Hay otra campaña funcionando debajo de todo eso. Mucho más silenciosa. Mucho más precisa. Y probablemente bastante más influyente de lo que imaginamos.

Una campaña que casi nunca vemos.

Ayer el equipo del PSOE andaluz me invitó a pasar un rato con ellos y, entre muchas conversaciones sobre estrategia, hubo una parte especialmente interesante: cómo están utilizando la segmentación digital para intentar hablarle a cada votante de una manera distinta.

Y aquí viene una de las grandes transformaciones de la política moderna: los partidos ya no hacen campañas pensando en “la ciudadanía” como un bloque uniforme. Eso prácticamente ha desaparecido.

Ahora las campañas se diseñan pensando en pensando en grupos sociales concretos Los llamados Clusters de votantes. Un cluster no es más que un grupo de personas que comparten una preocupación, una profesión, una identidad o un interés común.

La lógica detrás de todo esto es bastante sencilla. No todos los votantes sienten la política igual ni les preocupan las mismas cosas. Cada uno de esos grupos vive problemas distintos, consume contenidos distintos y reacciona emocionalmente a mensajes diferentes. Y los partidos lo saben perfectamente.

Por eso ya no existe un único mensaje de campaña.

En la campaña segmentada existen tantos mensajes como clusters de votantes.

Lo que me contaban es que durante estas semanas han trabajado con sistemas de inteligencia artificial hechos a medida, capaces de rastrear perfiles públicos geolocalizados en aquellas zonas donde creen que todavía tienen posibilidad de crecer electoralmente.

Y aquí está la parte realmente sofisticada: utilizando la información que las propias personas publican en redes sociales —sus intereses, sus profesiones, las cuentas que siguen o los temas sobre los que hablan— van clasificando los perfiles dentro de cada uno de esos clusters.

Dicho de una manera sencilla: intentan averiguar qué le preocupa a cada persona para saber cómo hablarle políticamente. Y eso termina desembocando en algo que ellos llaman “puerta a puerta digital”.

Con un ejército de 300 voluntarios digitales enviando mensajes privados, desde sus propias cuentas, personalizados según el perfil de cada usuario.

Si el algoritmo considera que eres especialmente sensible a la sanidad pública, recibirás vídeos y mensajes relacionados con la sanidad pública.

Si detecta preocupación por vivienda, precariedad o educación, el contenido irá por ahí.

La campaña ya no funciona únicamente como un gran mensaje lanzado para todo el mundo al mismo tiempo. Ahora funciona también como miles de conversaciones pequeñas y personalizadas ocurriendo simultáneamente dentro del móvil de cada persona.

Y eso cambia completamente la lógica política.

Porque ya las campañas no solo intentan construir grandes relatos colectivos,también intentan construir conexiones emocionales específicas.

Se trata de conseguir que cada persona sienta que el partido le está hablando directamente a ella. Porque eso es lo que hacen, primero te mandan un video con el contenido que saben que te va a interesar, y en la mayoría de ocasiones se termina generando una conversación por el chat de Instagram o de Facebook.

Durante estas semanas, según el propio equipo socialista, han enviado unos 300.000 mensajes privados personalizados, especialmente durante momentos estratégicos como los debates electorales, donde el objetivo no es solo ganar el debate, sino influir en la conversación digital.

De hecho, aseguran que después del segundo debate electoral la conversación sobre sanidad pública se intensificó un 51,98%, alcanzando más de 8,25 millones de impresiones en redes sociales.

Y ese dato probablemente resume bastante bien cómo funcionan hoy las campañas.

Ya no basta con lanzar un mensaje. La clave está en conseguir que la gente lo reproduzca,

Por eso es importante entender cómo la tecnología ha cambiado la política: antes la batalla electoral se libraba sobre todo en plazas y televisiones, ahora también se libra en algoritmos, bases de datos y mensajes privados que parecen espontáneos, pero forman parte de una estrategia cuidadosamente diseñada.

Mientras nosotros vemos carteles, candidatos y vídeos virales, hay otra campaña funcionando por debajo.

Una campaña invisible y mucho más sofisticada de lo que parece.