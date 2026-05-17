El día D: una gigantesca operación logística. Capítulo 25 de 'Las cosas del votar' de Ana Salazar. / El Correo / A.S.

Hoy hay miles de andaluces y andaluzas que han puesto el despertador antes que nadie para que el resto podamos votar cinco minutos y seguir con el domingo. Porque, mientras la mayoría de Andalucía hoy solo piensa en acercarse al colegio electoral, hay decenas de miles de personas que llevan semanas preparando este día como si fuera una operación militar.

Después de meses de campaña electoral, Andalucía vota. Y después de tantas columnas hablando de mensajes, marcos mentales, debates, vídeos virales, encuestas o emociones, hoy merece la pena detenerse en algo mucho más terrenal: la gigantesca maquinaria humana que hace posible que una democracia funcione durante un solo día.

Porque votar parece sencillo. Entrar en un colegio, coger una papeleta, meter un sobre en una urna y salir. Cinco minutos y luego, al vermut. Pero detrás de ese gesto aparentemente simple hay una operación logística descomunal.

La parte más visible corresponde a la administración pública. La Junta de Andalucía imprime cerca de 700 millones de papeletas para las 125 candidaturas que concurren, prepara unos 7 millones de sobres, distribuye todo el material electoral y coordina el funcionamiento de miles de colegios.

Pero la democracia no funciona solo con papel y urnas. Funciona, sobre todo, con personas.

Hoy hay 10.403 mesas electorales repartidas por Andalucía. En cada una de ellas se sientan un presidente o presidenta y dos vocales. En total, 31.209 ciudadanos y ciudadanas que hoy no están votando únicamente: están haciendo posible que otros puedan votar. A ellos se suman los 4.378 representantes de la administración encargados de trasladar los datos de participación y resultados durante toda la jornada.

Y luego está el otro gran ejército: el de los partidos políticos.

Cada formación puede colocar un interventor en cada mesa electoral. Son quienes representan al partido dentro de la mesa: tienen voz, aunque no voto, y pueden reclamar o protestar si detectan alguna incidencia. Su función principal es sencilla de explicar: vigilar que todo transcurra con normalidad y que nadie haga trampas.

Pero cumplen también otra función menos evidente y mucho más política: dar presencia y visibilidad a sus siglas.

Porque el día D de las elecciones también va de demostrar fuerza. Hay partidos que convierten algunos colegios electorales en una marea de acreditaciones colgadas al cuello. Y otros donde cuesta encontrar una sola persona defendiendo sus siglas. Incluso para algo tan simple como ayudar a un votante que no encuentra una papeleta concreta.

Ahí se ve qué partidos tienen militancia, estructura, implantación y capacidad de movilización. Qué partidos son capaces de cubrir miles de mesas y cuáles apenas llegan a determinados municipios o barrios. En política, ocupar una mesa electoral también es una forma de ocupar el territorio.

Por encima de ellos están los apoderados, figuras normalmente más experimentadas que van moviéndose entre distintos colegios electorales supervisando incidencias, ayudando a los interventores o cubriendo mesas donde falta alguien. Son los que aparecen cuando surge un problema y hay que reaccionar rápido.

En cierto modo, interventores y apoderados son los ojos, la boca y las manos de los partidos políticos durante una jornada electoral.

Y quizá esa sea una de las cosas más fascinantes de una democracia: que algo tan gigantesco —miles de personas, millones de papeletas y una maquinaria enorme funcionando durante horas— termine dependiendo, al final, de un gesto diminuto. Entrar, elegir un sobre y meterlo en una urna.

Disfruta del día, porque detrás de esos cinco minutos hay miles de personas trabajando para que tú y yo hoy podamos decidir.