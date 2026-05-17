Opinión | El lugarico
La Fiesta de la Democracia
Por encima del tópico, la celebración de elecciones es en sí misma una Fiesta, una jornada de júbilo en la que se pone en valor el sistema de representación política menos malo de los conocidos. Pese a sus imperfecciones y defectos, es indudable que es el único cauce civilizado para la participación de la ciudadanía. Y todos debemos alegrarnos con su celebración como sucede hoy en Andalucía.
Tengo dos nietos que votan hoy por primera vez, lo que me produce una cierta envidia retrospectiva porque yo no pude ejercer este derecho hasta los 34 años cuando se convocaron las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) gracias al tándem formado por el Rey Juan Carlos y el Presidente Adolfo Suárez. Y desde entonces, municipales, autonómicas, generales y europeas se celebran cuando toca habiéndose así homologado España al conjunto de las naciones de nuestro entorno.
Y por eso hoy es el mejor día para recordar -o mejor para olvidar- aquella larga etapa de nuestra historia bajo la dictadura donde el único partido existente hacía y deshacía nombrando a dedo todos los cargos desde concejales y procuradores en Cortes, hasta gobernadores civiles y cualquiera otro de los que ahora se someten al escrutinio popular en las urnas. Aunque solo fuese por esto, el cambio producido en España desde la transición política es un fenómeno histórico que con toda razón se pone de ejemplo en el mundo.
El cambio producido en España desde la transición política es un fenómeno histórico que con toda razón se pone de ejemplo en el mundo
Al recordarle a mis nietos aquellos tiempos grises de nuestra nación le hago algunas reflexiones sobre el valor de la decisión individual que lleva consigo la papeleta que se introduce en la urna. Y la principal no es otra que la singularidad de la opción que cada elector debe tomar por sí mismo, sin intermediarios ni cantos de sirena durante la campaña electoral. Es la gran expresión de la libertad individual. La suma de millones de individualidades conforma la composición de los gobiernos determinados por “el sistema menos malo de los conocidos”, según la insuperable definición de la Democracia formulada por Winston Churchill. El candidato que hoy logre la mayoría de sufragios lo será por la voluntad general de los votantes, pero lo es asimismo por cada uno de los votos emitidos. Los de los abuelos y los de los nietos, sin distinción de edades ni de ideologías. Es tan respetable el voto a la derecha, incluso a la derecha severa, como el que se inclina por la izquierda, incluso por la izquierda más allá. No de otra forma puede entenderse el sistema democrático pese a que cada quien puede tener su opinión también respetable por mucho que pueda parecernos equivocada.
Vayamos a votar. Vayamos todos los andaluces a celebrar la Fiesta de la Democracia. Y una vez depositada la papeleta en la urna vayamos a la playa, al campo o a tomarnos las cañas con la familia. Pero vayamos a votar.
- Los 450 millones no bastan: las tres condiciones del CSD para autorizar la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos
- Canal Sur retransmitirá en abierto la corrida de Morante de la Puebla en Jerez de la Frontera
- La Junta de Andalucía acelera la convocatoria para que 45.000 funcionarios soliciten el nuevo complemento salarial antes del verano
- Este es el barrio de Sevilla en el que se crio la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: entre la iglesia y las juventudes comunistas
- Estos son los 25 municipios de Sevilla en los que no ganó Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de 2022
- Luis García Plaza, tras el triunfo del Sevilla al Villarreal: 'Ojalá me equivoque, pero vamos a necesitar algún punto más para la permanencia
- La autopsia de Sandra Peña revela que tenía cortes y que había ingerido alcohol el día del suicidio: '¿Dónde bebió mi hija?
- El pueblo de Cádiz a 90 minutos de Sevilla con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza