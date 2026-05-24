La omisión de contenidos se ha colado como la principal estrategia en el amplio abanico de las técnicas de manipulación informativa acaso a la par con la ramplonería de la desinformación, o lo que es lo mismo la difusión de las noticias alteradas para esconder el auténtico leitmotiv que las impulsó. El burdo antecedente del director que a voz en grito alertaba: “De tal asunto no daremos nada”, ha devenido en la sofisticada ingeniería de la escaleta que antepone otras noticias a la que realmente interesa relegar por su trascendencia política y para tratar de rebajar los decibelios del escándalo.

Es lo que viene ocurriendo en algunos medios, principalmente en TVE que literalmente deja de informar de todo aquello que le hace pupa al Gobierno o, como digo, lo empaqueta detrás de otros asuntos que pueden llamar la atención de la audiencia pero que no responden a las necesidades de información que demanda la opinión pública. Es el caso clarísimo de la televisión pública nacional en un permanente ejercicio de escamoteo noticioso verdaderamente ridículo y profesional y éticamente inaceptable.

Repare el lector en lo que sigue: el caso del niño olvidado por su padre en Galicia en el coche durante horas; la esposa asesinada por su marido por violencia de género; las elecciones en el real Madrid; las fanfarronadas del presidente Trump o la ola de calor sobrevenida en este incierto mayo, son algunos de los temas -sin duda importantes periodísticamente- que el editor del telediario o de los espacios pseudo informativos que le siguen anteponen al de la escandalera nacional del caso Zapatero que estos días se prioriza en todo medio de comunicación digno de llamarse así. Es auténticamente una estafa a la audiencia y una muestra de poca vergüenza por parte del responsable editor de esos programas.

TVE está alcanzando tales niveles de manipulación y de degradación informativa cómo no se recuerda desde los tiempos de la dictadura cuando era vetada sin más cualquier referencia inconveniente al régimen franquista. Es de bochorno ver una mesa de supuestos periodistas manejando el argumentario emitido desde La Moncloa en un intento de salvar la cara y las responsabilidades del presidente Sánchez, cada vez más cercado por la marea de una escandalera como no se recuerda en los anales de la política española. Ni el Consejo de Informativos ni las denuncias y quejas de los televidentes son suficientes para torcerle el pulso a quienes están utilizando ese gran medio público para defender la indefendible situación a la que ha llegado el Gobierno de España.

Las técnicas de manipulación informativa son tan antiguas como el periodismo. Ya Napoleón advertía a sus mariscales que las noticias de los fracasos guerreros “deben ser breves y confusas”. A lo que nuestra televisión pública ha añadido el desbarajuste de las escaletas para que las informaciones incómodas para Pedro Sánchez pasen casi inadvertidas en el batiburrillo de asuntos inconexos indebidamente valorados desde los criterios de preeminencia informativa que todos los profesionales conocemos desde que pusimos el pie en la Facultad de Ciencias de la Información.