Opinión | El trasluz
Algo falla
Después de que un tutorial de internet me ayudara a arreglar un problema del lavavajillas, me animé y escribí: “Sentido de la vida, tutorial paso a paso”. Lo hice un poco en broma, pero me respondieron en serio. Descubrí vídeos en los que alguien sostiene filosóficamente una taza de café mientras señala con el dedo una flecha roja que apunta a su propia cabeza. “Quédate hasta el final”, advierte el título, como si el sentido de la vida fuera un sorteo y hubiera que esperar al último minuto para saber si nos ha tocado. Están los tutoriales exprés, de menos de un cuarto de hora, pensados para personas a las que el hallazgo del sentido les corre una prisa enorme. “Tres claves para encontrar tu propósito (la número dos te sorprenderá)”. Uno los sigue con disciplina: se compra una libreta, escribe “mis valores” en la primera página y, al cabo de dos días, descubre que sus valores han cambiado porque ha visto otro vídeo mejor editado. El sentido de la vida compite con la calidad de la imagen.
Luego están los tutoriales largos, casi litúrgicos, que exigen una esterilla, una vela aromática y un pago mensual. Aquí el sentido aparece como una suscripción premium: si no pagas, se te muestra en versión reducida, con anuncios. “Respira, siente, conecta”, dice una voz suave. Uno respira, siente y conecta sin hallar el sentido.
Están por fin los tutoriales científicos, que prometen exactitud, precisión, rigor (incluso “rigor mortis). “La neurociencia explica el propósito”. Aparecen gráficos, sinapsis, áreas del cerebro iluminadas como los barrios de una ciudad. El sentido de la vida se localiza en algún punto entre el lóbulo frontal y la lista de reproducción. Tranquiliza: si el sentido está en el cerebro, quizá baste con actualizar el sistema operativo. Ninguno de estos tutoriales contempla la posibilidad de que el problema no sea la falta de sentido, sino su exceso. Como si el mundo estuviera henchido de significados y nuestra tarea consistiera no en encontrar uno, sino desechar los que sobran. El existencialismo habría sido imposible en nuestros días. Lo increíble es que la gente continúe suicidándose. Algo falla.
- La construcción del nuevo Sánchez-Pizjuán costará 221 millones de euros y obligará al Sevilla FC a estar al menos dos temporadas en La Cartuja
- Sin catalán, euskera ni gallego en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía: 'Un irlandés puede aprenderlos, pero un sevillano no
- El Ayuntamiento de Sevilla cobrará la nueva tasa de basura a hogares y comercios desde octubre y recaudará 30 millones al año
- Vecinos de Pino Montano se unen para limpiar sus calles ante los problemas de 'suciedad y mantenimiento': 'De nuestras plazas no se encarga nadie
- Hasta 45.000 funcionarios andaluces pueden solicitar ya el complemento por carrera horizontal: podrán cobrar hasta 2.600 euros más al año
- Andalucía mueve ficha para impedir que el documento firmado por Cervantes que se subasta en Madrid salga de España
- El Ayuntamiento de Sevilla impone multas que suman más de 8.000 euros a una decena de establecimientos por tener veladores ilegales
- El pueblo de Sevilla que celebra cada miércoles uno de los mercadillos más grandes del Aljarafe: con más de 100 puestos de ropa, calzado y comida