Solo no puedes; con guionistas, sí

Hace unos días estuve en Logroño con motivo de la celebración del IX Encuentro de Guionistas, un evento itinerante y bianual (el anterior se celebró en 2024 en el Teatro Central de Sevilla) que organizan asociaciones y sindicatos del sector, y que este año ha congregado a casi medio millar de cerebros inquietos y mentes pensantes de esa curiosa criatura entre artística y matemática que es un guion.

De nuevo, la cita ha sido un éxito, y no solo por la abundancia vitalista de la calle Laurel ni por ese río Ebro que cruza con descaro la ciudad de Rafael Azcona -el guionista más guionista que ha dado este país y de cuyo nacimiento se celebra ahora el centenario- sino por la riqueza de todas las charlas, mesas y ponencias organizadas en un auditorio que no se esperaba esa ola de calor (y de sinergias). Y es que ya lo decían en aquella genialidad televisiva de los 80 llamada “La bola de cristal”: “Solo no puedes, con amigos, sí” (disculpen el género cerrado, pero la cita es literal y extraída de un universo donde aún no existía conciencia sobre lenguaje inclusivo). La frase es una certeza absoluta, porque solo desde la unión, el diálogo y la perseverancia se han podido conquistar derechos fundamentales.

Rocío Sepúlveda, presidenta de Cineastas de Andalucía, durante su charla. / Ana Belén Fernández (IG: @anabelenfotografa)

Recuerdo bien cuando, en la cita celebrada en 2022 en Valencia, una conocida guionista y amiga de Euskadi rme contó que el Gobierno Vasco intentó eliminar las ayudas la escritura de guiones en su comunidad y el sector, liderado por la hoy llamada GIDOI, se echó a la calle para evitarlo (y lo consiguió). También viví de cerca cuando desde la entidad CINA (Cineastas de Andalucía) y gracias, entre otros, al apoyo de este diario, se lideró una protesta a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por aquel millón y medio de euros que iba destinado al desarrollo y la escritura de guiones y que se devolvió al Gobierno central sin dar explicaciones (cantidad que, ante la lucha mediática, se repuso). Esta semana, ALMA, el sindicato con sede en Madrid, comentaba en redes sociales su victoria ante otra productora que había vuelto a incumplir el convenio. Y no hace ni una semana, los sindicatos gallego y catalán, y las asociaciones vascas, valencianas y andaluzas de guion anunciaron su reconfiguración como Unión de Guionistas, formación que viene a defender nuestros derechos desde la descentralización y con el foco puesto en las necesidades de las comunidades alejadas de la capital.

El andaluz Jorge Naranjo dialoga con el director y guionista Víctor García-León. / Ana Belén Fernández (IG: @anabelenfotografa)

Todas estas siglas y conglomerados de guionistas procedentes de muy distintas regiones y casi una única fuente de texto (principalmente, Courier New tamaño 12) son las que han logrado que, en los últimos dos años, el Ministerio de Cultura haya convocado unas ayudas importantísimas para una profesión habitualmente maltratada por la industria, con un alto porcentaje de inestabilidad y precariedad, pero principal responsable de esas series y películas que a usted le emocionaron y le ayudaron a olvidar una pérdida, un desamor o, simplemente, partirse de risa.

Intuyo que la mayoría de las personas que están leyendo ahora este artículo no serán guionistas, pero seguro que desempeñan algún otro oficio con condiciones mejorables o, incluso, les han intentado estafar en más de una ocasión. También es posible que haya quien esté en una situación similar a la de Mari Carmen, una mujer de 87 años a quien le siguen intentando desahuciar de su casa de toda la vida y que continúa en su hogar gracias al apoyo de las vecinas y el sindicato de inquilinas. Quizás vean las noticias y se cabreen pensando cómo es posible que nadie le plante cara a un narcisista como Trump o por qué un policía nacional es capaz de agredir y tirar al suelo a una profesora jubilada de 68 años que ejercía su derecho a manifestarse, defender a sus colegas y, sencillamente, expresar su opinión. Y quizás ustedes crean que son temas muy distintos, pero son el mismo.

Porque la única manera de erradicar los abusos y lograr avances (el derecho a manifestarse no ha existido siempre, también es una conquista social y política, como tantas otras que hoy nos parecen fundamentales) es abrazando la unidad a través de las asociaciones, los sindicatos, y dejando de lado ese individualismo neocapitalista que no otorga la felicidad, sino aísla. Y es que, quienes sí tenemos la suerte de dedicarnos a la artesanía de los guiones, sabemos que, por muchas voces y personajes que habitemos escribiendo, serán otras voces profesionales, humanas y cercanas las que reforzarán nuestros contratos o, simplemente, nos acompañarán a tomar un buen “vinazo” por la infinita calle Laurel. A veces, como en estos encuentros de guionistas, ocurre todo a la vez. Y entonces, es casi cine.