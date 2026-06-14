El Sevilla FC, saqueado

El próximo jueves la capital andaluza va a ser escenario de una manifestación multitudinaria, y no de carácter político, sino contra los responsables del saqueo, desvalijamiento y expolio del Sevilla F.C. que ha llegado a este extremo de postración deportiva después de la gestión de un grupo de desalmados que se han enriquecido a su costa. Los seguidores bien informados del Sevilla cuentan y no acaban de la deplorable gestión de la Junta Directiva para llegar a convertir a este en otro tiempo gran club de fútbol en un aspirante a la Segunda División de seguir así las cosas en la próxima temporada.

La entera ciudad sabe de los manejos y maniobras de los jerifaltes del club de Nervión cuyo equipo -uno de los históricos más respetados del balompié nacional- se ha pasado todo el campeonato haciendo equilibrios en la cuerda floja de los últimos puestos de la clasificación debido a la ausencia de buenas decisiones en el terreno de juego y la incompetencia de los directivos que desde hace años se dedican a vender a sus mejores jugadores y al mismo tiempo para aumentar la deuda hasta límites insoportables. Para algunos, los más radicales, la caótica gestión de las últimas temporadas puede tener consecuencias y responsabilidades penales para sus gestores.

La Liga Nacional de Fútbol se ha convertido en algo inalcanzable para la mayoría de los clubes de Primera División. Pero dentro de las dificultades para tocar la gloria deportiva, el Sevilla ha venido haciendo a lo largo de su centenaria historia un digno papel, con hitos relevantes en algunas temporadas. Y en ocasiones tuvo también su particular calvario, pero no se recuerda que fuese por una razón tan condenable como la de este año: el asalto a la tesorería del club por un grupo de desaprensivos liderados por algún golfo sin escrúpulos que ha inflado su patrimonio a costa de las desgracias del Sevilla. No tiene nombre lo que estos directivos han hecho con un club tan respetable como el que tiene su sede en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, inolvidable presidente de los mejores tiempos del once sevillista.

No es fácil encontrar una solución que no pase por la venta de los activos del Club, sobre todo el estadio, excepcionalmente ubicado en la mejor zona de la ciudad, para la construcción en su solar de viviendas de lujo y los terrenos de la Ciudad Deportiva, asimismo muy valorados en el área de expansión urbana y que no ofrecerían grandes problemas para que el Ayuntamiento autorizase su recalificación. En todo caso, las ofertas que sobrevuelan un remedio a la actual situación pasan por la enajenación del patrimonio de la sociedad y el traslado al estadio de la Cartuja cuando el Betis vuelva a Heliópolis. Es el mal menor de un rompecabezas que no gusta a sus seguidores pero que terminará imponiéndose como única posibilidad de sacar al Sevilla FC del hoyo al que ha sido arrojado.

Escribo estas reflexiones desde fuera. Respeto y admiro la trayectoria del Club nervionense, al que deseo lo mejor tanto deportiva como societariamente, pero mis preocupaciones y afanes están ahora prendidos del playoff Almería-Málaga en dos encuentros (14 y 20 de junio) de máxima rivalidad que decidirán quién ascenderá a la división de honor del fútbol español.