La “prioridad nacional” sevillana

El Ayuntamiento hispalense acaba de anunciar la implantación de una modalidad de la “prioridad nacional” exclusiva para sevillanos y residentes que parece un remedo de la compleja propuesta que Vox está exigiendo al Partido Popular en todas aquellas comunidades autónomas donde es necesario su concurso para formar Gobierno.

Esta prioridad sevillana es sumamente peculiar y, que sepamos, no ha sido pactada con ningún otro grupo político. Consiste en que los nacidos o residentes en Sevilla no tengan que hacer cola con los turistas para visitar el Real Alcázar, para lo que se habilitan dos entradas por el Patio de Banderas a través de los portales de las casas 7 y 8; es decir un acceso diferenciado del resto de los visitantes que seguirán teniendo que hacer cola al sol por la puerta principal.

Si se nos permite un toque de humor, de no presentarse ninguna objeción a esta municipal prioridad sevillana, el presidente de la Junta de Andalucía debería echar mano del alcalde José Luís Sanz para ver de arreglar el pacto con Manuel Gavira, al parecer encallado en ese punto, como lo estuvo semanas atrás en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y, ya fuera de bromas, conseguir así abrir una puerta trasera para que más pronto que tarde Andalucía vuelva a contar con un Gobierno bien ganado en las urnas por Juanma Moreno. Porque, dentro de la necesaria discreción con que se conducen las negociaciones, todo parece indicar que aparte de otras exigencias Vox no renunciará a este tan discutido principio que se sacó de la manga Santiago Abascal para poner contra las cuerdas a los populares con el mismísimo Alberto Núñez Feijóo al frente.

Como observador de la actualidad política, mucho me temo que Abascal esté utilizando sus pactos en las mencionadas comunidades autónomas y próximamente en Andalucía como banco de pruebas y modelo a seguir cuando el PP le pida a Vox el voto para formar Gobierno en España. Sabe Abascal que tal pretensión plantea serios problemas a los populares y que será exhibido por las terminales mediáticas de las izquierdas varias como la muestra visible de la sumisión del centro- derecha a la derecha severa que como un fantasma recorre ya medio mundo.

La prioridad nacional planteada por Abascal tiene serios ribetes contrarios a la igualdad consagrada en la Constitución (“Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza…”) Y se contradice con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo principio de igualdad y no discriminación está siendo puesto en solfa por los partidos de ultraderecha que están cambiando en las naciones del planeta las bases de la convivencia surgidas tras la segunda guerra mundial gracias al fructífero entendimiento ente la democracia cristiana y la socialdemocracia. Y lo que es más grave: las democracias liberales no están sabiendo dar respuesta a la espiral reaccionaria que nos invade desde Estados Unidos (América para los americanos) a la Unión Europea (Fuera emigrantes del Viejo Continente).

Termino en el tono socarrón de antes: a lo mejor, a la chita callando, el buen alcalde de Sevilla tiene la solución por una puerta de atrás con esta insospechada iniciativa de la prioridad sevillana que por el momento no parece levantar resquemores en esta bella e histórica ciudad antigua y navegable.