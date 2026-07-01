La investidura y los costes de audiencia

Estos días toda la atención política andaluza está puesta en la sesión de investidura. Y, salvo sorpresa, todo apunta a que de ella no saldrá un nuevo Gobierno.

A partir de ahí, la conversación suele girar siempre alrededor de la misma pregunta: ¿qué están negociando el Partido Popular y Vox? La respuesta parece sencilla: los votos que Moreno Bonilla necesita para ser investido presidente.

Pero esa es solo una parte de la historia. En realidad, esta negociación tiene un tercer actor. Y no está sentado en ninguna mesa.

Si uno escucha las declaraciones de Juanma Moreno, de Antonio Gavira o de su portavoz nacional Jose Antonio Fuster, da la sensación de que se están respondiendo entre ellos. Que cada intervención en el pleno o en rueda de prensa es un mensaje dirigido al otro.

Sin embargo, buena parte de lo que dicen tiene otro destinatario: nos hablan a nosotros, a ti y a mí.

En ciencia política existe un concepto muy útil para entender este tipo de situaciones: los costes de audiencia. La idea es sencilla. Un líder no solo negocia con quien tiene enfrente; también negocia con quienes lo observan. Y parte de esa negociación consiste en conseguir que, si el acuerdo fracasa, sean otros quienes carguen con el coste político.

Por eso, casi todas las negociaciones políticas se libran simultáneamente en dos escenarios. Uno es la mesa donde se intercambian propuestas. El otro son los medios de comunicación, donde se construye el relato de lo que está ocurriendo.

Eso ayuda a entender algunos movimientos de estos días.

Juanma Moreno insiste en que un bloqueo dejaría a Andalucía sin gobierno hasta Navidad y señala al conjunto de la oposición como responsable de ese escenario. No es solo una advertencia institucional. También es una forma de preparar el terreno por si la negociación fracasa. Si hubiera una repetición electoral, el PP quiere que los ciudadanos lleguen a esa campaña con una idea instalada: nosotros quisimos formar gobierno; fueron otros quienes lo impidieron.

Vox juega una partida distinta, pero igual de importante.

Sabe que ocupa la posición de partido bisagra. Sus votos son imprescindibles para investir a Moreno, y precisamente por eso necesita demostrar que no piensa regalarlos. Si aceptara un acuerdo sin contrapartidas visibles, muchos de sus votantes podrían preguntarse para qué sirvieron sus votos. Por eso endurece públicamente su posición.

No solo para negociar con el PP. También para negociar con su propio electorado. Y aquí aparece una paradoja muy interesante.

Si dos partidos saben que probablemente acabarán entendiéndose, ninguno quiere dar la impresión de haber aceptado el acuerdo demasiado rápido. Ambos necesitan que sus votantes vean que han defendido sus posiciones hasta el final. Porque ningún partido quiere que sus votantes tengan la sensación de haber cedido.

Y ahí está la clave. La negociación tiene dos objetivos distintos. Alcanzar un acuerdo consiguiendo que tus votantes no tengan la sensación de una renuncia.

Juanma Moreno ha perdido la primera sesión de investidura. Y es probable que sigamos escuchando declaraciones que parecerán alejar el acuerdo. Líneas rojas, advertencias y mensajes de firmeza.

Pero cuidado. Muchos de esos mensajes no buscan convencer a Vox... ni al PP. Buscan convencernos a quienes votaremos dentro de cuatro años... o dentro de unos meses. Porque, si hubiera una repetición electoral, la campaña no empezaría el día en que se convocaran las elecciones. En realidad, la campaña ya ha empezado.