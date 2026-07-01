Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calendario del Betis 2026Calendario del Sevilla FC 2026Derbis Sevilla FC y BetisVox tumba la primera investiduraDomo de calor AndalucíaRobbie Williams canta calleReforma Paseo de la OSelectividad de AndalucíaFeria Aljarafe a 2 eurosEl éxito de Argenia
instagramlinkedin

Opinión | Las cosas del votar

Ana Salazar

Ana Salazar

Presidenta de ACOP

Sevilla
Añádenos en Google

La investidura y los costes de audiencia

Vídeo | Capítulo 29. "La investidura y los costes de audiencia". Por Ana Salazar

Vídeo | Capítulo 29. "La investidura y los costes de audiencia". Por Ana Salazar

Ana Salazar

Estos días toda la atención política andaluza está puesta en la sesión de investidura. Y, salvo sorpresa, todo apunta a que de ella no saldrá un nuevo Gobierno.

A partir de ahí, la conversación suele girar siempre alrededor de la misma pregunta: ¿qué están negociando el Partido Popular y Vox? La respuesta parece sencilla: los votos que Moreno Bonilla necesita para ser investido presidente.

Pero esa es solo una parte de la historia. En realidad, esta negociación tiene un tercer actor. Y no está sentado en ninguna mesa.

Si uno escucha las declaraciones de Juanma Moreno, de Antonio Gavira o de su portavoz nacional Jose Antonio Fuster, da la sensación de que se están respondiendo entre ellos. Que cada intervención en el pleno o en rueda de prensa es un mensaje dirigido al otro.

Sin embargo, buena parte de lo que dicen tiene otro destinatario: nos hablan a nosotros, a ti y a mí.

En ciencia política existe un concepto muy útil para entender este tipo de situaciones: los costes de audiencia. La idea es sencilla. Un líder no solo negocia con quien tiene enfrente; también negocia con quienes lo observan. Y parte de esa negociación consiste en conseguir que, si el acuerdo fracasa, sean otros quienes carguen con el coste político.

Por eso, casi todas las negociaciones políticas se libran simultáneamente en dos escenarios. Uno es la mesa donde se intercambian propuestas. El otro son los medios de comunicación, donde se construye el relato de lo que está ocurriendo.

Eso ayuda a entender algunos movimientos de estos días.

Juanma Moreno insiste en que un bloqueo dejaría a Andalucía sin gobierno hasta Navidad y señala al conjunto de la oposición como responsable de ese escenario. No es solo una advertencia institucional. También es una forma de preparar el terreno por si la negociación fracasa. Si hubiera una repetición electoral, el PP quiere que los ciudadanos lleguen a esa campaña con una idea instalada: nosotros quisimos formar gobierno; fueron otros quienes lo impidieron.

Vox juega una partida distinta, pero igual de importante.

Sabe que ocupa la posición de partido bisagra. Sus votos son imprescindibles para investir a Moreno, y precisamente por eso necesita demostrar que no piensa regalarlos. Si aceptara un acuerdo sin contrapartidas visibles, muchos de sus votantes podrían preguntarse para qué sirvieron sus votos. Por eso endurece públicamente su posición.

No solo para negociar con el PP. También para negociar con su propio electorado. Y aquí aparece una paradoja muy interesante.

Si dos partidos saben que probablemente acabarán entendiéndose, ninguno quiere dar la impresión de haber aceptado el acuerdo demasiado rápido. Ambos necesitan que sus votantes vean que han defendido sus posiciones hasta el final. Porque ningún partido quiere que sus votantes tengan la sensación de haber cedido.

Y ahí está la clave. La negociación tiene dos objetivos distintos. Alcanzar un acuerdo consiguiendo que tus votantes no tengan la sensación de una renuncia.

Juanma Moreno ha perdido la primera sesión de investidura. Y es probable que sigamos escuchando declaraciones que parecerán alejar el acuerdo. Líneas rojas, advertencias y mensajes de firmeza.

Pero cuidado. Muchos de esos mensajes no buscan convencer a Vox... ni al PP. Buscan convencernos a quienes votaremos dentro de cuatro años... o dentro de unos meses. Porque, si hubiera una repetición electoral, la campaña no empezaría el día en que se convocaran las elecciones. En realidad, la campaña ya ha empezado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gran proyecto europeo para Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo
  2. Alexis Morante, director de 'La más grande', serie sobre Rocío Jurado: 'No he tenido líneas rojas con Rocío Carrasco
  3. La Hermandad Matriz cambia la regulación del Rocío: así afecta a las hermandades dentro y fuera de España
  4. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 29 de junio de 2026
  5. El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica
  6. El Último de la Fila conquista Sevilla en el concierto más multitudinario de su gira
  7. El bar de Sevilla en el que las mujeres no pudieron entrar hasta los 80 y ahora lo regenta una de ellas: con tapas a 3,50 euros y su propio lagar
  8. Iván Rakitic, exjugador del Sevilla FC: 'Si encuentro un socio, me llevo los caracoles a Croacia

La investidura y los costes de audiencia

La investidura y los costes de audiencia

El administrador acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea reconoce los hechos: pide al juzgado vender su chalé para pagar las deudas

El administrador acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea reconoce los hechos: pide al juzgado vender su chalé para pagar las deudas

Arancha Manzanares, directora de la EPS de la Universidad CEU Fernando III: “No hay paro para los ingenieros. El futuro inmediato está en la ingeniería tecnológica”

Arancha Manzanares, directora de la EPS de la Universidad CEU Fernando III: “No hay paro para los ingenieros. El futuro inmediato está en la ingeniería tecnológica”

Regístrate y recibe descuentos exclusivos de tus marcas favoritas: así puedes ahorrar en tus compras

Regístrate y recibe descuentos exclusivos de tus marcas favoritas: así puedes ahorrar en tus compras

Carpetas abiertas del Betis para este mercado de fichajes de verano

Carpetas abiertas del Betis para este mercado de fichajes de verano

Vídeo | Capítulo 29. "La investidura y los costes de audiencia". Por Ana Salazar

Vídeo | Capítulo 29. "La investidura y los costes de audiencia". Por Ana Salazar

Las mejores imágenes del concierto de Robbie Williams en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Las mejores imágenes del concierto de Robbie Williams en Icónica Santalucía Sevilla Fest
Tracking Pixel Contents