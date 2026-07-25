La auditoría pública ante los desafíos del futuro

El próximo mes de octubre, Málaga se convertirá en el gran punto de encuentro de quienes trabajamos en el campo de la fiscalización de los fondos públicos. La celebración del XII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, organizado junto a la Fundación FIASEP, reunirá a responsables de órganos de control, interventores, auditores públicos y privados, académicos, investigadores y profesionales de toda España para analizar cómo debe evolucionar la auditoría pública ante los nuevos desafíos de nuestro tiempo.

La elección de Málaga como sede de este Congreso tiene un profundo significado. La ciudad representa hoy uno de los principales referentes nacionales en innovación, transformación digital y generación de conocimiento. Su capacidad para atraer talento, impulsar la colaboración entre instituciones y empresas y convertirse en un polo tecnológico de dimensión internacional la convierten en el escenario idóneo para debatir sobre el futuro del control público.

Desde la Cámara de Cuentas de Andalucía asumimos con enorme satisfacción la coorganización de este Congreso porque creemos firmemente que los grandes avances en materia de fiscalización nacen del intercambio de experiencias, de la confrontación de ideas y del aprendizaje compartido. Ninguna institución puede afrontar en solitario los retos que plantea una Administración cada vez más digital, más compleja y sometida a crecientes demandas de transparencia.

El lema elegido para esta edición resume perfectamente este desafío: "El control público ante los desafíos sociales, digitales, demográficos y ambientales: auditoría para un desarrollo justo y sostenible". Nos encontramos en un momento histórico en el que la gestión pública debe responder simultáneamente a la revolución tecnológica, al envejecimiento de la población, a la transición ecológica y a las nuevas expectativas de una ciudadanía que exige administraciones más abiertas, más eficaces y responsables.

Durante el Congreso analizaremos cuestiones que ya forman parte del presente de nuestra profesión: la aplicación de la inteligencia artificial y del Big Data a la fiscalización, la evaluación de las políticas públicas, la auditoría vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ética y la gobernanza, la colaboración entre el sector público y el privado y la incorporación de nuevas metodologías que permitan generar un mayor valor para las instituciones y para la sociedad. Todos estos ámbitos configuran la nueva agenda del control público.

Para Andalucía, y especialmente para Málaga, la celebración de este Congreso representa además una magnífica oportunidad para proyectar una imagen positiva sobre su capacidad para acoger eventos tan relevantes como el que nos ocupa. Nuestra tierra vuelve a situarse, el año pasado Córdoba acogió la edición de los Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo Autonómicos, en el centro del debate nacional sobre la mejora de las administraciones y sobre el papel que desempeñan los órganos de control en la construcción de un sector público más eficiente, íntegro y orientado al ciudadano.

Las instituciones de control tenemos la responsabilidad de ofrecer seguridad, confianza y utilidad. Nuestra labor no consiste únicamente en verificar el cumplimiento de la legalidad. Consiste también en aportar recomendaciones que permitan mejorar la gestión, prevenir riesgos, fomentar la integridad y contribuir a que cada euro de los recursos públicos genere el mayor valor posible para la sociedad.

Una de las principales virtudes de los informes de los órganos de control externo es su independencia. Actuamos con autonomía funcional y con criterios técnicos objetivos, alejados de intereses partidistas. Las recomendaciones de nuestros informes son propuestas fundamentadas en análisis rigurosos que buscan guiar a los responsables políticos y a los gestores públicos hacia una toma de decisiones mejor informada.

Desde la Cámara de Cuentas de Andalucía queremos agradecer a la Diputación Provincial de Málaga el esfuerzo realizado para hacer posible este Congreso. Asimismo, reconocemos el compromiso de los profesionales que participarán aportando su experiencia, sus investigaciones y sus propuestas para seguir fortaleciendo el sistema de control público de nuestro país.

Málaga será, durante esos días, mucho más que la sede de un congreso, será el lugar donde compartir conocimiento, impulsar la innovación y reafirmar un compromiso común: que una mejor auditoría pública es también una mejor gestión pública.