Luis Uruñuela, un andalucista raíz

Algunas personas atraviesan la vida pública dejando tras de sí una estela donde la política responde al nombre exacto de las cosas, que decía Juan Ramón Jiménez, y recupera, desde la raíz etimológica, su sentido más noble: ciudadanía, civilización. Luis Uruñuela es, sin duda, una de esas personas: un andalucista de convicciones firmes, cuya honestidad, elegancia, inteligencia y calidez humana eran una forma intrínseca de ser y de estar en el mundo.

Para Andalucía queda la memoria viva de un servidor público irrepetible. Su entrega no solo marcó los primeros pasos de la Sevilla democrática al frente del Ayuntamiento, sino que resonó con la misma dignidad en el Congreso de los Diputados, donde alzó la voz con pasión de relámpago en defensa de la identidad y los derechos de las y los andaluces.

Desde muy joven, fue un hombre cabal, de palabra limpia y compromiso intachable. En una antigua entrevista durante sus años en la alcaldía de Sevilla, Francisco Correal cuenta como sus compañeros de facultad le apodaban “el Presi”, siempre tuvo hechuras de líder confiable. Y no sólo le queríamos sus compañeros, también le apreciaban sus adversarios, convertidos en amigos con el paso del tiempo. Definitivamente, Luis era de otra época.

Nos deja huellas y ejemplo: su integridad y su calidad humana. Hasta su silencio público tras la retirada es hoy día una lección de dignidad. Luis es un andalucista raíz, le dio mucho al andalucismo y a muchos y muchas andalucistas nos dio, además, alas.

Era el padre de mi amiga Ana. A ella y a toda su familia, enviamos nuestra condolencias en forma de abrazo.

Se apaga una voz clara, pero su memoria queda sembrada en el aire de esta tierra como un cante jondo: lento, noble y eterno.

Descanse en paz en la luz de su Andalucía.