En la US no sobran profesores, faltan recursos

El pasado 15 de mayo la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía firmaron el Contrato Programa para la aplicación de la Financiación afecta a Resultados. Después de la resistencia de Miguel Ángel Castro, quizás lo único salvable de sus mandatos, la rectora Carmen Vargas forzada por la situación presupuestaria de la Universidad tuvo que claudicar y firmar ese despropósito. Un despropósito que transforma la financiación que deberían obtener las universidades por sus resultados en un mecanismo para el control de costes y producción, que sirve para echar tierra sobre las propias universidades y para promover políticas absurdas.

Entre otras perlas, el documento dice que hay que dedicar menos tiempo a la tutorización de los Trabajos Fin Grado y a la supervisión de prácticas y que los profesores de la US damos pocas clases, o sea que sobramos. No obstante, lo que es de nota es lo que dice sobre que hay que aumentar el gasto en personal de administración y servicios. Al parecer, como en las demás universidades andaluzas hay menos eficiencia administrativa que en la US, entonces hay que aumentar la ineficiencia en la US para así igualar. ¡Están locos estos Romanos!, que diría Obélix.

Entre otras perlas, el documento dice que hay que dedicar menos tiempo a la tutorización de los Trabajos Fin Grado y a la supervisión de prácticas y que los profesores de la US damos pocas clases, o sea que sobramos

Aconsejaría que en la Consejería leyeran el documento que sirvió para el diseño de la arquitectura del sistema de financiación de las Universidades andaluzas, el Dictamen de la Comisión de Educación relativo a la Situación del Sistema Universitario Andaluz , aprobado por el Parlamento de Andalucía el 22 de mayo de 2001, lo mismo entonces se enteran de lo que va la financiación afecta a resultados y de qué tienen que valorar.

Pero no nos engañemos, aquí nadie da puntada sin hilo y lo que hay detrás de esos Contratos Programa es un intento de la Junta de Andalucía de desviar el foco de la infrafinanciación de sus Universidades. Intenta que no sea perceptible que aplica exactamente la misma política que en los centros de salud y hospitales y que el objetivo de la Junta es deteriorar las condiciones del profesorado para conseguir que ese profesorado maltratado tenga incentivos para pasarse a los chiringuitos universitarios privados que Moreno Bonilla está creando por doquier. Obviamente, nada dice el documento de la vergüenza que supone que haya profesores sustitutos que cobran sueldos muy poco superiores al Salario Mínimo Interprofesional porque así lo establece la Junta de Andalucía.

El objetivo de la Junta es deteriorar las condiciones del profesorado para conseguir que ese profesorado maltratado tenga incentivos para pasarse a los chiringuitos universitarios privados que Moreno Bonilla está creando por doquier.

Afortunadamente, a la par de este despropósito y fruto del activismo del profesorado, canalizado fundamentalmente por la vía de la asociación ADIUS, recientemente hemos tenido acceso a una tabla de datos de profesorado de la US construida a partir de información obtenida en gran parte por vía de transparencia. La tabla, uno de los secretos mejor guardados por el ExRector Castro, está en bruto, pero basta un poco de organización de la información para tener una radiografía veraz del profesorado de la US y para poder demostrar que la Junta miente cuando indica subrepticiamente que hay exceso de profesorado en la US.

En efecto, en el conjunto de la US, en este curso, había 4.671 profesores con una Capacidad Docente de 88.671 créditos (un crédito equivale a 10 horas de clase) y que ha habido que impartir 83.147 créditos, un teórico exceso de capacidad contratada del 6,6% dirá la Junta. No obstante, ese exceso no es real, puesto que hay que hacer una serie de correcciones. La capacidad docente hay que reducirla por las bajas laborales, una estimación optimista es una reducción de un 4%, y además hay que reducirla por la imposibilidad de ajuste perfecto anual entre capacidad docente y obligaciones docentes a nivel de departamento y área, por la existencia de contratos con dedicación mínima, en este aspecto una previsión conservadora implicaría una reducción del 1%. Por otra parte, en el Encargo de Docente no consta la valoración en horas de docencia de la dedicación a actividades de gestión de decanos, directores de departamento, secretarios, equipos rectorales y decanales que, siendo extremadamente conservadores, podemos aproximar a un 2% más de encargo.

Cuando se ajustan las cantidades, el exceso de Capacidad Docente en la US se transforma en un déficit mínimo del 0,7%: SEÑORES DE LA JUNTA NO SOBRAN PROFESORES EN LA US, FALTAN. Y todo ello sin tener en cuenta que la US debería ampliar y bastante el número de plazas ofertadas en muchas de sus titulaciones para atender la demanda real y que las notas de corte no se disparen, para lo cual necesitaría aún más profesorado.

En el Encargo de Docente no consta la valoración en horas de docencia de la dedicación a actividades de gestión de decanos, directores de departamento, secretarios, equipos rectorales y decanales que, siendo extremadamente conservadores, podemos aproximar a un 2% más de encargo

Pero claro, si nos quedáramos ahí parecería que la US ha hecho sus deberes en cuanto a profesorado y eso tampoco es cierto. Más el contrario la mala gestión del profesorado de los últimos 15 años es evidente. Para explicarlo basta observar la Tabla 1 en la que he incluido los datos desagregados de los Departamentos por Ramas del Conocimiento. En esa tabla, sin necesidad de ir a más desagregación, ya podemos ver el desequilibrio en las plantillas, así en las Ramas de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura hay déficits claros de profesorado, mientras que en las de Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud existe superávit de profesorado. Pero cuidado, estos cálculos están hechos agrupando por ramas y cuando desmenuzamos la información a nivel de Departamentos la desigualdad de los resultados aumenta drásticamente y dentro de las propias ramas existen diferencias abismales.

Tabla 1.- Capacidad y Encargo docente en la Universidad de Sevilla. Datos curso 2025/26 CÁLCULO BRUTO Rama del Conocimiento Profesores Capacidad docente Encargo docente Exceso Capacidad %/exceso capacidad 1. Artes y Humanidades 507 10.299 10.096 233 2,3% 2. Ciencias Sociales y Jurídicas 1393 26.861 26.109 752 2,8% 3. Ciencias Experimentales 556 11.364 9.066 2.298 20,2% 4. Ciencias de la Salud 886 13.709 10.860 2.849 20,8% 5. Ingeniería y Arquitectura 1329 26.438 27.017 -988 -3,7% TOTAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA 4671 88.671 83.147 5.524 6,2% CÁLCULO AJUSTADO Rama del Conocimiento Profesores CD - 4% bajas

-1% desajustes

contratos ED + 2% de Cargos Exceso Capacidad %/exceso capacidad 1. Artes y Humanidades 507 9.784 10.297 -513 -5,2% 2. Ciencias Sociales y Jurídicas 1393 25.518 26.632 -1.114 -4,4% 3. Ciencias Experimentales 556 10.796 9.247 1.549 14,3% 4. Ciencias de la Salud 886 13.024 11.077 1.947 14,9% 5. Ingeniería y Arquitectura 1329 25.116 27.557 -2.441 -9,7% TOTAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA 4671 84.237 84.810 -573 -0,7% Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en la lista ADIUS

Esta desigualdad encuentra su explicación en los cambios del sistema de gestión del profesorado que provocó el austericidio impuesto por la Unión Europea tras la crisis económica. Antes de la crisis la US funcionaba con un modelo de Plantilla Teórica en el que la Universidad planificaba una estructura óptima por departamentos según las necesidades docentes y repartía los incrementos de presupuesto para que fuera cada Departamento el que definiera su ajuste a la Plantilla Teórica.

Si un Departamento sobrepasaba la Plantilla Teórica no tenía más recursos para personal y si estaba muy lejos tenía más recursos para adaptarse. Frente a ese sistema planificado, por mor de la crisis y de que entrara la Junta de Andalucía en el control de las plantillas desaparecieron las Plantillas Teóricas, instalándose en la US un sistema anárquico y sin planificación en el que han sido las becas doctorales o postdoctorales, que normalmente no se obtienen por docencia (FPU) sino por investigación (FPI), las que han influido de forma determinante en el desequilibrio. En la US de hoy a más contratos de investigación más personal docente, aunque ese personal sea innecesario para dar clases. En ciencias de la salud también ha influido la vinculación de plazas y los asociados médicos.

El resultado de esta separación entre contratación de profesorado y necesidad de docencia ha sido la distribución anárquica y desequilibrada entre Departamentos que ahora sirve para fustigarnos. Ojalá, entre las medidas de racionalización, la US vuelva a introducir las Plantillas Teóricas, de lo contrario la ineficiencia seguirá reinando en nuestra Universidad, dando pábulo a la Junta para que siga en su acoso y derribo. Y una sugerencia, Sra rectora, no recorte, utilice los excedentes para aumentar las plazas de estudiantes en las carreras más demandadas de las ramas de conocimiento con posibilidades, en Medicina es evidente que podemos.