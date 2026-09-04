Carta de amor a las cartas de nuestros padres

Queridas cartas:

Os encontré este verano, limpiando la casa familiar. Estabais escondidas entre cachivaches, objetos de otro tiempo y viejos apuntes de un perezoso estudiante de medicina que, no sin esfuerzo, logró licenciarse y trabajar como cardiólogo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla durante casi cuatro décadas: mi padre. Curiosamente, estabais agrupadas y unidas las unas a las otras, como si a pesar del medio siglo que ha pasado desde que os escribieron no quisierais separaros nunca más. Piel con piel. Papel con papel. Sois de 1973, el año que cambió todo.

Disculpad mi descaro, pero era imposible teneros tan cerca y no leeros, aún más, sabiendo que contaba con el permiso de una de las partes, la única que a día de hoy tiene capacidad de dármelo: mi madre. Es por eso que he pasado bastantes horas de este mes de agosto releyendo y viviendo esos meses de principios de los 70 donde fuisteis escritas, algunas en Granada, otras en Sevilla, y todas con amor, ternura y unas capas de vulnerabilidad que jamás pude ver a sus autores.

Sois preciosas, pero este texto va a ser publicado en un periódico digital y no sé si sería conveniente destriparos ante sus lectores (para eso no tengo permiso, creo) pero sí creo que puedo usar ese lugar de cierto privilegio para reivindicaros.

Y es que, lo primero de todo: No sé cómo lo habéis hecho, queridas cartas, pero estáis igual. Han pasado más de cincuenta años y los sobres y los sellos siguen intactos; las hojas, inmaculadas; y la tinta, como si se hubiera desprendido ayer de la punta del bolígrafo. Por no hablar de las sorpresas escondidas, desde fotos al programa de mano del Yerma” de Núria Espert en el Teatro Alvárez-Quintero.

Os cuento esto no solo por halagaros -que también- sino porque descubriros -y no exclusivamente a vosotras, también he encontrado algunas mías de la etapa adolescente, o de amistades, o de mis tíos cuando viajaban por América- me ha hecho reflexionar sobre las consecuencias de la desaparición de vuestra estirpe.

Porque vosotras, queridas cartas, obligabais a parar. Y detenerse así ayudaba a reflexionar. A estar a solas varias horas con eso que se quería transmitir para así decirlo de la mejor forma posible. Para escribiros, había que sentarse. Y sentarse ayudaba a estructurar mejor el pensamiento. Y mientras se escribía, a veces una página, a veces siete, el razonamiento también se ordenaba y las reflexiones se articulaban sin apenas preverlo y, generalmente, sin saberlo. Porque vosotras, queridas cartas, sabéis perfectamente que habéis sido escritas por pensadores y filósofas ilustres, pero también por personas que solo sabían leer y escribir (en algunos casos, a duras penas) pero todas ellas encontraban ahí su "expresarse".

Cartas familiares de la casa de Jorge Naranjo. / Sevilla

Y poca gente sabe, queridas cartas -y yo lo acabo de averiguar hace un momento gracias a estos tiempos de Google, tan distintos a los vuestros-, que la palabra "expresar" comparte raíz etimológica con la latina exprimere (hoy, "exprimir"), o sea, "sacar algo hacia fuera mediante presión". Y quizás por eso, desde siempre y hasta la invención de ciertos artefactos tecnológicos, se volcara principalmente en vosotras y a través de la palabra escrita lo que estaba oculto en el interior de sus escribientes. Probablemente y muchas veces, sin que sus mentes se dieran cuenta, pero sus almas seguro que sí. Porque al brotar de ese modo, las frases y las palabras encontraban nuevos sentidos y el pensamiento lograba asentarse.

Hoy día, queridas cartas -y aunque empiezan a surgir aplicaciones con afán de recuperaros- no ocurre así. Tenemos dispositivos que envían mensajes cortos al instante, y lo más cercano a vosotras es un artilugio que está lleno de anuncios y lo que hoy en día denominamos spam. Pero ojo, no os equivoquéis, no estoy diciendo que antes vivíamos mejor (no lo creo) pero sí creo que el hecho de tener que usaros para comunicarnos con tiempo y distancia es algo que se ha perdido y que ojalá lograra se recuperara antes o después. Creo que la forma dominante que existe ahora para comunicarse es, sin duda, un lugar de diversión, chistes y memes instantáneos que también resulta útil ante muchas cuestiones prácticas, pero de igual modo es fuente de conflictos, impulsividad y, sobre todo, ausencia de conversación. Vosotras, queridas cartas, obligabais a hacer el trabajo de tener que comprender a la otra persona porque se era consciente de que había hecho un esfuerzo por hacerse entender. Y a través de vosotras, queridas cartas, no se respondía de manera impulsiva porque se sabía que esas palabras podían tardar días en llegar y en el transcurso de esas horas podía surgir un arrepentimiento del que sería imposible escapar puesto que esas páginas ya estarían en camino.

Y acabo ya, queridas cartas. Escribiros aportaba calma, entendimiento, reflexión y un lugar de intimidad donde cabía vulnerabilidad, miedo, amor, ternura y, sobre todo, empatía. Ahora que empieza un nuevo curso, queridas cartas, solo quería daros las gracias por haberos encontrado y volver a recordarme que la escritura es el sitio donde encontramos orden, reposo y singularidad. No sé si me conozco mejor gracias a estos artículos, pero sí que seguiré deteniéndome a escribirlos porque me ayudan a ordenar un poco la caótica casa que late detrás de mis ojos.

Un cariñoso abrazo y muy feliz mes de septiembre.

Jorge.