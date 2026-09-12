Nos gusta mirar las ramas en movimiento de los árboles. Los elementos naturales que brotan en la naturaleza y se descubren ante nuestros ojos. Contemplar sus irregularidades y colores cambiantes. Siluetas desviadas. Salvajes. Por pequeñas que sean, nos atraen las formas naturales. A veces nos generan tal estímulo que publicamos en las redes como algo exótico fotos de surcos de la arena, de muros de piedra, detalles de texturas, suelos terrizos, maderas gastadas... Fotos que hacemos normalmente en lugares y en momentos asociados al descanso, a la paz.

Hay estudios que confirman que, de manera innata, el cerebro necesita buscar esa conexión con la naturaleza, y que de la misma forma que el polvo de plástico que flota en el aire de las ciudades afecta negativamente a la salud humana, el contacto con materiales naturales como la madera, la piedra o la cerámica, bajan el estrés y, por tanto, mejoran la salud. Estos estudios sostienen que materiales como la piedra o el bambú generan bienestar emocional, o que texturas como el lino o el algodón nos dan calma y felicidad. No es casual que “el cuerpo nos pida” ir al campo o a la playa cuando nuestro organismo siente un nivel alto de cortisol. De hecho, algunos sitios turísticos atraen a los clientes con fotos publicitarias donde muestran estos materiales más tradicionales. O peor, los imitan.

Pero llega Septiembre y volvemos a la ciudad, a nuestras casas y a los trabajos. A entornos donde todo está domesticado. Intervenido. Vallado. Delimitado. Raso. Liso. Pulcro. Controlado. Donde no hay ecosistema de insectos o pájaros que resista. En la ciudad nos molestan los alcorques grandes, imperfectos y descubiertos. Las hojas de los árboles en el suelo. Las paredes viejas y antiguas. Lo aparentemente descuidado pero que no es más que la naturaleza actuando y mutando o adaptándose a las estaciones, a la lluvia o al sol. En Septiembre vuelve el cemento, el hormigón y el gres como símbolos de higiene, desarrollo y orden. Quien tiene más fortuna en la ciudad se acercará a un trozo de césped recortado, o a algún seto ornamental y podado.

Recuerdo que en todos los procesos participativos que llevé a cabo en los espacios públicos de varios barrios de Sevilla durante el Plan Reaviva, la gente se quejaba del albero o los árboles con floración, porque “ensuciaban” el suelo. Parece que la ciudadanía está educada en que las calles sean pasillos y las plazas salones. Y los ayuntamientos tienden a un mantenimiento fácil.

En estas reuniones, no podía evitar recordar los paseos por bulevares parisinos arbolados cuyos suelos en otoño pueden alcanzar 15 centímetros de hojas de diferentes tonalidades, y del placer que supone pasear por esa alfombra natural -cosa que no es incompatible con que se cuente con un itinerario alternativo accesible-. Siempre me pregunto cómo nos hemos separado tanto de nuestro origen. Lo natural no es sólo bonito y mejora el estado de ánimo y la salud, sino que también ayuda a mejorar las temperaturas, el ciclo del agua y la biodiversidad. ¿Dónde está el límite entre vivir en la ciudad y no renunciar por ello a nuestra naturaleza?

En numerosas ocasiones, los edificios también nos hablan y escupen en formas de grietas y humedades. Y es que ha habido una pérdida en la transmisión del conocimiento acerca de nuestro hábitat. Pienso en las mujeres que encalaban las fachadas de los pueblos de Andalucía, y en lo que se desconoce que los muros de cal tienen muchos más beneficios que el hormigón si hablamos de humedad y confort térmico. Hemos perdido el contacto con los materiales originarios, con el territorio sobre el que nos asentamos (antiguas huertas y arroyos), y vivimos al margen del horario solar. Ahora también nos molesta vivir en una cocina con un suelo antiguo imperfecto, el rastro de verdina que deja un el agua de lluvia en la teja mohosa de una fachada, o una hierba que crece entre dos baldosas del parque.

Teniendo todo esto en cuenta, no parece muy lógica la proliferación en nuestro país de bloques idénticos, de hormigón, pladur y vidrio en ciudades con climas tan diversos como Sevilla, Valencia y Donosti. No trato de animar a lo contrario: que nos pongamos a transportar y a construir en todas partes del mundo con barro, madera, piedra y cañizo. Ni en todas partes se comporta igual la madera, ni transportar un bloque prefabricado de tapial de una punta a otra del país es lo más sostenible. La buena arquitectura, la que da la felicidad y la que funciona climatológica y físicamente, es la que está pensada para cada lugar. Y esto es importante no sólo por un tema de salud, humana y del planeta, sin también porque ayuda a mantener (y reconstruir) la identidad de cada lugar, a la vez que devolver la importancia de los oficios. Tampoco pretendo hacer un manifiesto sobre dejar la urbe e irnos al campo. Pero sí pensarnos cómo podríamos renaturalizar nuestras vidas, nuestro entorno y nuestras ciudades.

Por lo pronto, para este mes de Septiembre tan dado a ponerse metas, podemos elegir evitar el plástico y rodearnos de tejidos, alimentos y materiales de nuestro entorno más cercano. También podríamos empezar a mirar, valorar y disfrutar de otra manera esas imperfecciones de la ciudad, en los pavimentos, las plantas, los árboles, las fachadas que nos rodean, y que hacen diferentes un lugar de otro. Así como respetar la poca naturaleza que nos queda. Y a quien tenga la ocasión de participar en el proyecto de una calle o plaza de su barrio, o elegir materiales con los que construir o reformar su casa en el futuro, se pregunte cuáles son los que responden a la lógica de la naturaleza, del lugar donde vive y de su cultura. Yo me encuentro ahí, y es un viaje hermoso.