El Rey, en Ceuta y Melilla

El rey de España Felipe VI, durante la conmemoración del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este viernes, en la base naval de Rota (Cádiz). / Román Ríos / EFE

Su Majestad Felipe VI, rey constitucional de España desde hace 12 años (no 20) viajará a Ceuta y Melilla en las próximas semanas, seguramente después de celebradas las elecciones legislativas en Marruecos el 23 de septiembre, en cuya campaña electoral ha jugado un papel demagógico importante la invasión de la ciudad española del norte de África.

De los numerosos comentarios que se han escrito sobre esta visita real, sobresale el hecho incuestionable de que desde el primer momento Felipe VI mostró su deseo de viajar a Ceuta, a lo que el presidente del Gobierno adujo que había que esperar a un momento más oportuno. Muchos españoles no entendemos que el Rey tenga que esperar el consentimiento del Gobierno para desplazarse en territorio del Reino de España y ello se debe a una interpretación restrictiva por parte de Sánchez de la Constitución. Un antiguo miembro del staff de la Casa Real me dice que los anteriores inquilinos de la Moncloa nunca objetaron los desplazamientos del Monarca, y que en todo caso se trataba de una comunicación entre otras razones por cuestiones de seguridad y organización.

Seguramente Pedro Sánchez teme algo distinto de la visita del Rey a Ceuta y Melilla. Y pudiera ser que sus temores estén fundados en la posibilidad de que el Sultán de Marruecos desencadene a modo de vendetta toda una serie de acciones, entre las que pudiera incluir revelaciones del presunto dossier telefónico del presidente español o quién sabe si los también presuntos negocios de su esposa con África Center, una herramienta del IE para sus manejos empresariales en Marruecos.

Pero lo cierto es que el 90 por 100 de los españoles, según las encuestas, hemos recibido con patriótica satisfacción la noticia, confirmada ayer mismo en Rota por el Jefe del Estado, de que pronto estará junto a la Reina Letizia estrechando manos en estas dos históricas plazas de soberanía, por cierto más antiguas que el propio sultanato devenido en reino por voluntad de Mohamed V, abuelo del actual titular.

A Pedro Sánchez le ha salido el tiro por la culata y ha fracasado estrepitosamente en la resolución del problema sobrevenido en Ceuta, en la que se han quedado entre doce y quince mil inmigrantes con la intención de permanecer o de dar el salto a la península. El cese de un funcionario de menor entidad como única decisión política no deja de llevar a hilaridad a cuantos hemos seguido día a día la esperpéntica evolución del conflicto.

Algún asesor de los cientos con que cuenta debería aconsejarle a Sánchez que deje de mentir ante las evidencias. Aquí no se puede alegar cambio de opinión como en su día definiera sus mentiras a preguntas de Carlos Alsina. Lo de Ceuta ha sido una concatenación de embustes tamaño natural frente a cuyas evidencias tenía la desfachatez de negarlas pese a que los datos provenían de informes del CNI. Y en la era de la información en la que dichosamente nos encontramos gracias a la libertad de expresión las mentiras duran lo que un suspiro, pese a la legión de tertulianos de la lista de Marlaska, vergüenza de la profesión periodística.