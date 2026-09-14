Ulrich Siegmund, la bandera en alto

Desde finales de 1932 hasta finales de 1933, entre una cuarta y una tercera parte de los militantes del Partido Comunista se pasaron al Partido Nacionalsocialista acaudillado por Adolf Hitler. Muchos lo hicieron por pura voluntad de supervivencia. Pero otros dieron el paso porque los nazis los convencieron. Para ellos –miles de excomunistas– Hitler no era de ultraderecha. Los junkers eran los conservadores. Hitler, en cambio, era un revolucionario que quería dar a los alemanes trabajo y pan, una patria unida, un proyecto de país.

Los nuevos votantes de Alternativa para Alemania (AfD) que se estrenaron días atrás en Sajonia-Anhalt —básicamente obreros y clase media baja— no detectan ningún ultraderechismo en el partido. De acuerdo, en Alternativa, sería ridículo negarlo, hay fachas, pero los votantes sostienen que son figurones, cuatro gatos alucinados, y que el partido, realmente, responde a un perfil de centro derecha. Es difícil saber si los de Alternativa detestan más a los inmigrantes que a los políticos y empresas de la antigua República Federal.

Todavía puede entenderse AfD como un partido de aluvión. Entre sus militantes pueden contabilizarse conservadores más o menos clásicos; populistas muy de derechas; pardos fascistoides muy racistas; requetefascistas inconfundibles con vinculaciones con corrientes neonazis; extraños medioambientalistas que claman contra el ecocidio que esconde la legislación de la UE... La Oficina Federal de Defensa de la Constitución investigó cuidadosamente a la AfD hace algunos años. Le pareció indiscutible que varias corrientes del partido profesaban simpatías nacionalsocialistas y no respetaban activamente la Ley Fundamental de la República, pero no siguió adelante, entre otras cosas, porque la AfD interpuso varias acciones judiciales. Desde hace doce años, el ala moderada de la organización ha perdido progresivamente fuerza mientras los extremistas ganaban más y más espacio. Y parecieron acertar porque aumentaban las afiliaciones y entraban en ayuntamientos, asambleas locales y parlamentos.

Han construido un ideario feroz que describen como puro sentido común: etnonacionalismo radical, euroescepticismo batallador, adelgazamiento del Estado, salvo en funciones policiales y militares, reivindicación del pasado histórico alemán con una mirada entre comprensiva y admirativa del III Reich, deportaciones masivas de inmigrantes, incluidos los nacionalizados después de 2017, amistad fraternal con Rusia —que financió el partido durante lustros —, defensa de la familia tradicional y antifeminismo. Muchos ingenuos insisten una y otra vez en que la copresidenta del partido, Alice Weidel, es lesbiana, y comparte unión civil con una productora cinematográfica suiza nacida en Sri Lanka, con la que ha adoptado varios hijos. No es ningún gesto de tolerancia, sino una excepción en la dirección del partido. Ernst Röhm, cofundador y jefe de las SA, amigo íntimo de Hitler, era homosexual, y no lo escondía, y en la Alemania nazi la homosexualidad fue un delito perseguido por la ley.

Alemania no está saliendo de la crisis económica: apenas ha llegado a la primera fase de la catástrofe. La industria ya no es competitiva, la productividad se resiente, la población envejece, se recortan los presupuestos de la sanidad y la educación públicas. Un recordatorio: Volkswagen ha anunciado que en el plazo de seis meses despedirá a unos 50.000 trabajadores. La CDU y el SPD no convencen. El miedo al futuro, el desconcierto y la rabia corren ya por las calles.

Ulrich Siegmund, ganador de las elecciones de Sajonia-Anhalt, está entre lo más ultra que puede ofrecer la ya muy ultra Alternativa. Tiene apenas 35 años y cuando jovencito militó en la CDU, cosa de la que se arrepiente amargamente. Se le bautizó como católico, pero se ha retirado de la Iglesia porque el Vaticano se le antoja un nido de rojos. Estudió marketing y administración de empresas. Disfruta de muchas obsesiones repugnantes, pero su verdadera monomanía consiste en deportar todo lo deportable y mucho más, y proteger la familia tradicional y se acabaron las subvenciones a los vagos, sean los desempleados, sean las ONG.

Siegmund quiere que la caída de la vieja Alemania demoliberal y entregada a Bruselas empiece por Sajonia y luego, como fichas de dominó, afecte a todo el país de este a oeste y viceversa. Tiene dos objetivos que son solo uno: gobernar y hacerlo de tal forma que desestabilice a Friedrich Merz hasta obligarle a convocar elecciones. Y levantar la bandera de una sola Alemania, grande, libre. Van a por todo. También a por nosotros.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas