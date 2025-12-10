Qué hacer en Navidad en Sevilla con adolescentes: 20 planes para que no se aburran

Sevilla vuelve a convertirse este diciembre en un gran escenario festivo donde las luces, los espectáculos y los mercadillos animan las calles hasta el Día de Reyes. Para quienes buscan actividades pensadas para adolescentes y jóvenes, la ciudad ofrece un amplio abanico de opciones para todos los gustos, y poder disfrutar en familia, desde pistas de hielo hasta mapping en el río o mercadillos creativos.

Ambiente navideño y mercadillos

Alumbrado de Navidad. El gran encendido navideño ha vuelto a iluminar avenidas principales como La Constitución, Sierpes, Tetuán, La Plaza del Salvador... un plan perfecto para pasear en grupo, hacerse fotos y disfrutar de forma totalmente gratuita. El alumbrado está activo de 18:30 a 00:00h todos los días, exceptuando 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero que se encontrarán hasta las 01:00h, las luces estarán puestas hasta el 6 de enero.

Un parque en el que encontrarás todas enfocadas en estas fiestas, desde un gran árbol de Navidad o casitas navideñas hasta arcos luminosos para hacerse fotos. Feria del Belén. El clásico mercado de figuras y accesorios más tradicionales para el belén, se ubica en la Avenida de la Constitución y la calle Fray Ceferino González, entre la Catedral y el Archivo de Indias hasta el 23 de diciembre.

El clásico se ubica en la entre la Catedral y el Archivo de Indias Feria de Artesanía Creativa. Participan 50 artesanos locales, nacionales e internacionales, por segundo año consecutivo se encuentra ubicado en los Jardines del Cristina, convirtiéndose en el punto de encuentro de jóvenes creativos, ideal para comprar regalos originales y apoyar el comercio local hasta el 5 de enero de 11:00 a 15:00h y 17:00 a 21:00h, cerrado el 25 de diciembre y 1 de enero.

Vámonos de ruta

Belén de la Fundación Cajasol. Situado en el interior de su sede en la Plaza de San Francisco , podrá visitarse hasta el 5 de enero , de lunes a domingo en horario de 11:00 a 21:00h salvo los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero que abre hasta las 14.00h. Permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero. Tiene entrada libre y gratuita.

De lo más deslizante

Pista de hielo en Torre Sevilla. La pista de hielo sintético del Centro Comercial Torre Sevilla está situada en el interior del recinto, junto a Primark y La Industrial, y es apta tanto para niños como para adultos. Cuenta con unas dimensiones de 20 metros de largo por 10 de ancho. La entrada general tiene un precio de 6 euros por 30 minutos de patinaje . No obstante, es posible acceder de forma gratuita realizando compras superiores a 20 euros y dándose de alta, sin coste, en el Club Torre Sevilla. La pista permanecerá abierta al público hasta el 5 de enero. Hasta el 18 de diciembre, su horario es de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 h, y fines de semana y festivos de 11:00 a 22:00 h. A partir del 20 de diciembre y hasta el 5 de enero, abrirá todos los días de 11:00 a 22:00 h.

No quites los sentidos

Navigalia. Este espectáculo ubicado en el Guadalquivir frente a Triana es una actuación que hace revivir a las familias la magia de la Navidad con Sevilla como protagonista se podrá disfrutar todos los días hasta el 4 de enero, excepto el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Habrá un total de 70 sesiones, cinco cada día a las 18:45 h, 19:40 h, 20:35, 21:30 y 22:25 horas. El precio de las entradas es de 2 euros , que pueden ser adquiridas a través del portal de Navigalia.

Con una amplia programación durante todo el año, este recinto acoge varios espectáculos navideños aptos para todos los públicos, cómo Farrucos y Fernández navidad en familia Así Canta Jerez, Espacio Turina. Incluye una variada programación con música de cámara, zarzuela y propuestas vocales, entre los eventos más destacados se encuentra el Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías, interpretado por la Orquesta Barroca de Sevilla, el viernes 19 de diciembre a las 20:00 horas.

Para abrir boca