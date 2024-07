El PP andaluz recuerda a Chaves que "sigue condenado" por los ERE y le acusa de "revanchismo pueril"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha aseverado este jueves que el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves "miente" con sus declaraciones después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya estimado parcialmente su recurso de amparo contra su condena a nueve años de inhabilitación por el caso de los ERE fraudulentos, porque el expresidente socialista "sabe que sigue condenado" y que con el pronunciamiento del tribunal de garantías "no se elimina ni su delito ni su responsabilidad".

"Sabe que el alivio de su condena no supone su absolución", ha remachado Antonio Repullo en una rueda de prensa en la sede del PP-A en Sevilla casi a la vez que la que ha ofrecido el propio Manuel Chaves en la sede del PSOE-A en la capital andaluza en la que el expresidente de la Junta ha acusado al PP de haber montado con el caso de los ERE una "operación" para echar a los socialistas del Gobierno de la Junta.

Chaves ha ofrecido esa rueda de prensa después de que el Pleno del TC acordara el pasado martes exonerar parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

El número dos del PP andaluz, según ha informado el partido en una nota, ha sostenido que "el PSOE no quiere la verdad, quiere su verdad" en el caso de los ERE, pero "la historia no puede reescribirse" y "lo que sucedió en Andalucía no puede olvidarse", ha remarcado Repullo.

"Gobernar no es mangonear. Y el PSOE no sabe hacerlo de otra forma que no sea así: a media luz, con prepotencia y sin mostrar ni un mínimo interés en lo que los andaluces necesitamos", ha agregado el secretario general del PP-A, quien ha defendido que "la democracia es honestidad, pluralidad y respeto a las personas".

Antonio Repullo ha advertido de que "si Manuel Chaves, que fue durante años presidente de todos los andaluces, al que se le exige decoro institucional tras lo sucedido bajo su mandato, quiere dejar un recuerdo como el de hoy, con medias verdades, con ataques y con revanchismo pueril".

"Pero este es el camino que ha elegido el PSOE; en lugar de asumir responsabilidades, atacan a quienes luchamos desde las instituciones contra la corrupción", ha lamentado el dirigente del PP-A, quien también ha dicho que "el PSOE, mientras estaba aplaudiendo la corrupción, preparaba un ongi etorri andaluz".

Junta de Andalucía: "El PSOE de la mentira ha vuelto"

Por su parte, el Gobierno andaluz ha lamentado que el PSOE-A haya abierto la puerta de su sede regional a "las falsedades" y "graves acusaciones" del expresidente Manuel Chaves tras las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre los ERE y ha advertido de que "el PSOE de la mentira ha vuelto a instalarse en Andalucía".

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho a los periodistas que el PSOE de Andalucía, fruto de su "desesperación", ha permitido que Chaves se subiera este jueves al atril del partido "para mentir" mientras el secretario general, Juan Espadas, "le aplaudía en primera fila".

Ha relatado una serie de "falsedades" que considera que ha dicho Chaves, ya que ha defendido que el Constitucional no reconoce su inocencia sino que dice que hay que volver a juzgarle; no ha puesto fin al caso sino que "lo vuelve a abrir"; ni desdice al Supremo cuando habló de "un fraude sin precedentes".

Además, ha denunciado que se han hecho "acusaciones muy graves al PP, a los jueces y a los medios de comunicación de tejer una trama política, mediática y judicial para acusar al PSOE".

Asimismo, el portavoz ha lamentado que, por el contrario, no haya "tenido tiempo" para hacer una valoración política "de los delitos que el Constitucional no ha borrado o de los más de cien casos que quedan pendientes por juzgar". "Desgraciadamente hoy hemos visto cómo el PSOE de la mentira ha vuelto a instalarse en Andalucía", ha señalado.

El Gobierno central indulta, cambia el Código Penal a su capricho, amnistía a independentistas y prófugos, cuestiona a los jueces, ataca a los medios que no le ríen las gracias y desprecia a los que no le apoya Antonio Repullo — Secretario general del PP-A

"Apología de la corrupción" desde la sede del PSOE

Desde Madrid, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha acusado a Manuel Chaves de hacer "apología de la corrupción" desde la sede del PSOE andaluz tras sostener éste que el PSOE fue víctima de una "confabulación política y mediática" del PP.

En declaraciones remitidas por el PP a los medios, ha denunciado que "el condenado Chaves estaba diciéndole a todos los españoles que estaba orgulloso de lo que había hecho al frente de la Junta él y todos aquellos que formaron parte del mayor desfalco de millones de euros que se ha hecho".

Ha sido, a juicio del PP, un acto de "desvergüenza y soberbia" que pone en el foco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misma semana en la que su mujer se sentará en el banquillo para declarar como investigada por presunta corrupción y cuando se investiga a su hermano, a ministerios por el caso Koldo o el fiscal general del Estado "está a las puertas de estar imputado".

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado además que Chaves, quien ha pedido volver al PSOE, ha comparecido desde la sede del PSOE andaluz, donde ha estado acompañado por el secretario general del partido, Juan Espadas.

"¿Pedro Sánchez le está diciendo a todos los españoles que esa es la política del Partido Socialista, que lo que podemos esperar de sus gobiernos es que roben y desfalquen a todos los ciudadanos allí donde gobiernan?", ha preguntado Muñoz. El PP ha avisado de que no tolerará ese tipo de actitudes: "Es una absoluta desvergüenza que no puede quedar impune", ha recalcado su vicesecretaria.

En los últimos días el PP ha rechazado los fallos del Constitucional, acusando al Ejecutivo de convertir el TC en un "borrador mágico de la corrupción" y ha puesto en duda la imparcialidad de este órgano, actualmente con mayoría progresista e intentado recusar, sin lograrlo, a dos magistradas.

Un PSOE "sin personalidad" y "rendido a los dictados de Madrid"

Antonio Repullo ha sostenido también que "en Andalucía estamos viendo a un PSOE sin personalidad, hueco, absolutamente rendido a los dictados de Madrid, aplaudiendo a condenados por el mayor caso de corrupción de España".

"Es la imagen de la decadencia de unas siglas que ya son irreconocibles en esta tierra", ha comentado el dirigente 'popular', quien ha lamentado que "sólo tenemos ruido, críticas despiadadas que rozan el mal gusto por parte de sus portavoces, y una oposición que en Andalucía es destructiva, manipuladora y que está más pendiente de su propia continuidad en el escaño que del interés común", y en esa línea ha apuntado que "el PSOE ha dejado de defender a Andalucía y Andalucía ha dejado de creer en el PSOE".