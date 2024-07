Moreno manda un recado tras el 'regreso' de Chaves: "Soy presidente porque no me gustaba la Andalucía socialista hegemónica de los 90"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, encontró ante los jóvenes que participaban en la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones una 'percha' con la que mandarle un recado al PSOE andaluz, horas después de que el expresidente Manuel Chaves regresase a la sede de la formación progresista tras la nulidad de su condena por el caso Ere declarada por el Tribunal Constitucional: "Soy presidente de Andalucía porque no me gustaba la Andalucía en la que estaba, no me gustaba la Andalucía socialista hegemónica de los 90 y me levanté del sillón, decidí afiliarme", apuntó para recordar sus inicios en la política y situarse en la comunidad autónoma de otra época que, precisamente, tuvo a Chaves al frente del poder durante todos aquellos años.

Durante su intervención en una mesa redonda en Torremolinos en la que también estaba el líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno explicó que en su juventud se acercó a la política para rebelarse contra el socialismo andaluz. Así, invitó a los jóvenes a que no se alejen de la política e insistió en que "ningunear la política es el camino más corto para que nada cambie de lo que no te gusta".

"Los jóvenes tienen que ser conscientes de que solo se transforma la realidad en la que vives desde la política. Le pediría a aquellos jóvenes que ven una realidad con la que no están de acuerdo que se rebelen cívicamente y sean críticos, críticos con todos porque eso nos hará mejores políticos", agregó.

"El cambio con Feijóo"

Delante de Núñez Feijóo, Moreno deslizó el deseo de que la etapa de Sánchez como presidente del Gobierno concluya para darle paso al gallego: "La política de concordia nos hace más fuertes y es la vía para llegar juntos más lejos. Construir un muro de división es el camino más corto para la derrota y el fracaso de un pueblo. El PP es hoy el único partido de centro. Estoy totalmente en contra de las políticas de división y confrontación de Sánchez y estoy a favor de las políticas de concordia y unidad que siempre práctica el PP. Por eso creo que en España es necesario un cambio con Alberto, porque he bebido en sus fuentes que son las de la concordia y la unidad".

Emprendimiento juvenil

Y al pronunciarse sobre el emprendimiento en la misma mesa redonda, Moreno le hizo un guiño a los jóvenes autónomos e indicó que "hay muchos jóvenes que no encuentran trabajo pero tienen talento suficiente para crearse su propio empleo". "Hay que crear un entorno favorable, estoy viendo que en pueblos de Andalucía del interior hay jóvenes que están tirando para adelante con negocios que parecían imposible", agregó para defender la gestión de su Gobierno andaluz en esta materia.

En su opinión, "hay que proteger el talento y los jóvenes deben tener un empleo digno, tienen que estar bien pagados". "La política de vivienda de Sánchez es nefasta , cuando Feijóo sea presidente hay cambiar leyes en materia de vivienda y formación para que muchos jóvenes puedan salir y volver a España", recalcó.