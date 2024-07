Las comisiones de Pesca e Igualdad del Parlamento Europeo, presididas por dos ex consejeras andaluzas

Peso andaluz en las presidencias de las comisiones del Parlamento Europeo y peso con nombre de mujer y con experiencia en la gestión de gobierno en la Junta de Andalucía. En un Europarlamento presidido por una mujer, Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, dos serán las andaluzas que ocupen sendas presidencias de comisión que han tenido, además, experiencia de gestión en la Junta de Andalucía.

En concreto, la ex consejera de Pesca de la Junta de Andalucía, la almeriense Carmen Crespo (PP), ha sido elegida como presidenta de la Comisión de Pesca mientras la socialista Lina Gálvez se incorpora este nuevo curso parlamentario como presidenta de la Comisión de Igualdad, cargo elegido por unanimidad tras ser la única candidata propuesta para este puesto.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), la almeriense ha querido "agradecer a todos los eurodiputados de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo" que le hayan elegido presidenta de este órgano "tan importante". "Asumo el reto de trabajar para apuntalar los sectores productivos logrando una buena Política Pesquera Común y una PAC en este mandato", ha indicado.

La Federación de Pesca (Cepesca) ha mostrado su satisfacción por este nombramiento. "Confiamos en que su conocimiento de nuestro sector y su amplia experiencia conduzcan a una política pesquera que restablezca el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad", han escrito en redes.

"No hay democracia real sin equilibrio de género"

En declaraciones recogidas por Efe, la eurodiputada sevillana y ex consejera de Investigación y Universidad Lina Gálvez, la única socialista andaluza que ha entrado en el Parlamento, ha manifestado que es un "honor" presidir esta área ya que se trata, a su juicio, de "una de las más importantes del Parlamento Europeo". "No puede haber democracia real si las mujeres no están representadas debidamente en la toma de decisiones y sin equilibrio de género". La exministra de Igualdad Irene Montero también se encuentra en esta comisión.

Papel de los presidentes y vicepresidentes de comisión

Además de ellas dos, España cuenta con otra presidencia de comisión, de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la que estará al frente el popular Javier Zarzalejos.

En total, el trabajo en el Europarlamento se ha repartido en esta legislatura en 20 comisiones y en cuatro subcomisiones cuyos cargos están vigentes durante los próximos dos años y medio. Las reuniones de estas comisiones suelen ser públicas y el cometido fundamental es elaborar, modificar y votar las propuestas legislativas y los informes de propia iniciativa del Parlamento, al tiempo que celebran debates con representantes del Consejo y la Comisión, audiencias con expertos externos y misiones de investigación

El presidente o presidenta y los vicepresidentes componen la mesa de las comisiones para un mandato de dos años y medio, es decir, hasta enero de 2027. Además de presidir las reuniones de la comisión, el presidente representa a la comisión dentro y fuera del Parlamento, y preside las delegaciones que participan en negociaciones interinstitucionales con el Consejo y la Comisión sobre textos legislativos. Los vicepresidentes reemplazan al presidente o la presidenta en caso necesario.