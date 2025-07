"La política local que hace el PP debe ser una palanca de cambio en España"

-Acaba de ser nombrado secretario de Grupos Institucionales del PP. ¿Qué supone para usted el nombramiento y a qué se va a dedicar exactamente en la nueva dirección nacional del PP?

-Mucha responsabilidad y estoy muy agradecido a que se vuelva a confiar en mí en la dirección nacional. La idea es tratar de exportar o de ayudar con el modelo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en toda España y que tengamos unos criterios únicos en el PP en cuanto a municipalismo.

-¿Cuáles son los principales retos que tienen los municipios en estos momentos?

-Hay retos que son comunes para todos en el municipalismo y creo que los alcaldes del PP en Andalucía están dando un ejemplo de cercanía, gestión transparente y sensibilidad. Queremos ciudades con más calidad de vida y más sostenibles. Ha cambiado el paradigma de la gestión de los municipios por parte del PP en los últimos años. Los retos son de financiación, los que tienen que ver con políticas de vivienda, que nos preocupa mucho, y retos que tienen que ver con sostenibilidad. Pero luego también hay un reto del municipalismo del PP que pasa por demostrar que hay una política distinta a lo que estamos viendo en España. Los alcaldes del PP y los presidentes de diputación somos un ejemplo de que hay otras formas de gestionar bien distintas a eso que vemos todos los días que se relaciona con la política de corrupción, falta de transparencia y polarización. Ese ejemplo debemos proyectarlo en toda España. La política local que hace el PP debe ser también una palanca de cambio en España.

-Feijóo ha situado a doce andaluces en su puente de mandos. ¿Están satisfechos con la cuota? ¿Cree que garantiza la presencia andaluza «la centralidad» que representa Juanma Moreno?

-Sí. En Andalucía estamos haciendo una política del PP liderada por Juanma Moreno desde la moderación. Estamos gestionando, ya son siete años de gobierno de Juanma Moreno y seis años en muchos municipios, a estas alturas ya no podríamos engañar a nadie. Estamos practicando la moderación día a día y alejándonos de la polarización, y creo que esa proyección aporta también al PP de España. He hecho toda mi carrera política en Córdoba y así va a seguir siendo, pero como presidente de la FAMP me he dado cuenta de que Andalucía es muy plural en lo municipal, desde la costa al interior, de territorios emergentes a territorios con pérdida de población. Esa pluralidad que representamos es importante. Es decir, el ejemplo que hemos dado primero de un cambio desde la moderación tras décadas de gobierno del PSOE, demostrando que se puede hacer política centrada en lo importante, no excluyente, creo que le aporta también al PP de España, igual que en otros territorios pueden practicar política de forma distinta. Eso se reconoce también con la numerosísima participación de andaluces en la nueva ejecutiva nacional. Se reconoce que las cosas se están haciendo bien y se apuesta por aportar desde Andalucía a esa forma de trabajar en toda España. A la pregunta entonces digo que sí, que el PP es un partido que lleva en el centro mucho tiempo, aunque la forma de ver la política cada vez se aleja más de paradigmas relacionados con izquierda, derecha y centro.

-¿Entonces con qué paradigmas se explica la política actual?

-Creo que tiene más que ver con moderación y radicalidad. Hoy en día, y lo digo con lástima, hay pocas personas y partidos que estén practicando la política desde la moderación. Vemos discursos radicales independientemente de la ideología. Lo que aportamos es esa forma de actuar en política, primero, no creyéndonos en posesión de la verdad, sino sabiendo que los otros también aportan y tienen una visión que representa a mucha gente; y luego haciendo política alejada del radicalismo, que hace que la gente se sienta alejada de su ayuntamiento o del Gobierno. Si hablan de levantar muros en vez de tender puentes, directamente están dejando fuera a aquel que no piensa como ellos.

-¿Cómo de difícil ve mantenerse en ese equilibrio, en un clima político cada vez más polarizado, de cara a las andaluzas que será en junio del 2026 salvo sorpresa?

-La polarización la fuerzan determinados políticos y partidos, pero la sociedad no es así. Está polarizada la política y hay quien juega a dividir la sociedad, porque entiende que crear bandos les va a dar rédito político. Entonces creo que sí se puede y se está demostrando. Creo que la gente agradece acuerdos entre partidos y la preocupación por temas reales y no inventados. En un clima de polarización, la gente va a premiar electoralmente a quien aporta tranquilidad, moderación, gestión y cercanía.

-¿No cree que el endurecimiento del discurso sobre inmigración, que ahora impulsa el PP, puede poner en peligro esa centralidad?

-No creo que sea un discurso más duro. Necesitamos que venga gente de fuera a ayudarnos a seguir creciendo como país. Además, el inmigrante no es un mal que viene a la sociedad, incluso el que viene de una forma irregular, digámoslo así. Es un problema social que hay que atender. Ahora, distinto es personas que vienen, delinquen y no siguen las reglas del juego. Ahí tiene todo el sentido del mundo que esas personas no tengan cabida en este país y creo que eso lo comparte una mayoría importante de españoles. No creo que sea una postura ni dura ni radical.

-¿No cree que evidenciar esa obviedad sobre quien delinque endurece el discurso y puede fomentar el racismo?

-No, creo que no, porque, francamente, no se trata de raza. Las personas que quieren integrarse, son más que bienvenidas. Afortunadamente, en Andalucía, tenemos muchos ejemplos de territorios donde hay una integración absolutísima. Pero si hay personas dentro de esa convivencia pacifique perfecta que no quieren integrarse y no atendemos rápido, creo que ocurriría al revés: eso sí puede generar racismo, porque la gente puede generalizar.

-La cúpula del PP queda completa a falta del nombramiento de Alberto Nadal al frente de la vicesecretaría económica

-No lo sé, pero, creo que está terminando de cerrar las responsabilidades privadas que tiene.

-Cuando finalizó el 21º Congreso del PP estaban ustedes en estado de euforia, ¿se ha aclimatado un poco el ánimo tras el caso Cristóbal Montoro o el de Noelia Núñez?

-Ni salimos con un clima de euforia, ni ahora tenemos un bajonazo. Más allá de nuestro estado de ánimo, tenemos un deber ante una situación de hastío y un problema de gestión muy graves en España, donde llevamos sin presupuesto tres años y no hay horizonte de que eso cambie, y hay una situación de corrupción del actual gobierno y de su entorno, que cada día nos sacude con nuevas grabaciones. Nuestro deber es ofrecer una alternativa, porque si no muchos españoles van a caer en la desesperanza y eso puede llegar a debilitar la democracia. Debemos ofrecer alternativas de formas de estar y de gobernar desde la moderación y también alternativas en materia de lucha contra la corrupción

-Pues parece que Pedro Sánchez está dispuesto a que se mantengan en esa situación durante dos años más.

-El principal problema que tenemos ahora es que el gobierno se concibe no como una herramienta al servicio de los españoles, sino como una excusa para seguir en el poder. Todo vale con tal de no convocar elecciones. ¿Que el gobierno es un gobierno legítimo? Por supuesto. Ahora bien, eso no lo exime de que tenga que asumir responsabilidades y gobernar para todos. Y si no tiene presupuesto, le cuesta la misma vida sacar cada ley en el Congreso y está rodeado de casos de corrupción, no hay estabilidad. Por todo eso entendemos que lo mejor para España es que hubiera elecciones y esta situación se pudiera aclarar. Pero parece que Pedro Sánchez y el sanchismo lo que quieren es el poder por el poder, mantenerse a toda costa, ver si en algún momento esto escampa y hay mejores perspectivas. Entonces convocarán elecciones porque será cuando a ellos les venga mejor en sus cálculos electorales.