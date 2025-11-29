Corruptos, ¿ellos?

Mucho se ha dicho ya de las implicaciones políticas para Pedro Sánchez que tiene la entrada en prisión de José Luis Ábalos, como la que tuvo en su día la de Santos Cerdán, por cuanto los dos son dos baluartes de lo que es el proyecto que ha permitido que Pedro Sánchez esté gobernando desde el Palacio de la Moncloa. Pero poco se habla de otros apoyos, principalmente de mujeres, que tuvo Sánchez y que no han tenido mancha de corrupción alguna, solo marcas por cuitas internas políticas

Ahí están por ejemplo es Adriana Lastra hoy delegada del Gobierno en Asturias que después de ser la número dos del partido, portavoz parlamentaria... tras varios movimientos por intereses en el partido terminó bastante alejada de Pedro Sánchez, aunque nunca perdió su acta de diputada, hasta que finalmente fue recuperada por el presidente para que sea su representante en Asturias, su tierra.

O Carmen Calvo hoy presidenta el Consejo de Estado y que en su momento también llegó a ser la vicepresidenta todopoderosa de los primeros Ejecutivos de Pedro Sánchez hasta que, también después de ciertos movimientos, quedó fuera de la primera línea un tiempo hasta que asumió la Presidencia del principal órgano de consulta del Ejecutivo

El propósito de la legislatura

O la fuera en su día jefa de comunicación del partido y que ahora está en la empresa privada. Pero también de otros perfiles próximos a Sánchez y también muy próximos a Ábalos y a Santos Cerdán y han marcado distancias cuando se han visto estos casos y no aparecen en ninguno de ellos, como el vicepresidente primero del Congreso Alfonso Rodríguez Gómez de Celis

Es un duro golpe para el Ejecutivo y para el Partido Socialista y especialmente para el presidente que un ministro y dos secretarios de Organización hayan entra en prisión, pero tras llegar al poder, no todo su equipo está salpicado por la corrupción. Veremos cómo queda ahora su futuro.