La andaluza Ana Salazar asume la presidencia de la Asociación de Comunicación Política en plena transformación digital

La politóloga andaluza Ana Salazar ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), una de las principales organizaciones del sector en España. El relevo se produce en un momento en el que la comunicación política afronta profundos cambios marcados por la digitalización, la inteligencia artificial y el impacto de la tecnología en los procesos democráticos.

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, Salazar cuenta con más de veinte años de trayectoria profesional en consultoría electoral y comunicación estratégica. A lo largo de su carrera ha participado como asesora en más de 30 procesos electorales, desarrollando campañas tanto para partidos como para gobiernos e instituciones, con especial atención al diseño de estrategias digitales.

Su perfil se ha consolidado en los últimos años en el ámbito de la tecnopolítica, una disciplina que analiza cómo los entornos tecnológicos influyen en el debate público, la participación ciudadana y la toma de decisiones políticas. Desde esta perspectiva, Salazar ha defendido un uso responsable de los datos, la transparencia y la necesidad de introducir criterios éticos en la comunicación política digital.

Más allá del trabajo de campaña, la nueva presidenta de ACOP ha orientado parte de su actividad al análisis público y la divulgación, con el objetivo de acercar a la ciudadanía y a los medios el funcionamiento de las tecnologías aplicadas a la política y sus consecuencias sobre la calidad democrática. Un enfoque pedagógico que, según fuentes del sector, refuerza el papel de la comunicación política como herramienta de comprensión y no solo de persuasión.

Nuevo Consejo Directivo

El nuevo ciclo en ACOP llega acompañado de un Consejo Directivo renovado, integrado por Paloma Piqueiras, Aner Ansorena, Francisco Seoane, Verónica Crespo, Diana Rubio, Jesús Espino, María Hernández y Óscar Álvarez. Un equipo que combina perfiles profesionales y académicos, con la presencia de cinco doctores, lo que apunta a un refuerzo del análisis crítico y la reflexión teórica dentro de la asociación.

Con este nombramiento, ACOP abre una etapa marcada por una mirada más analítica sobre el papel de la comunicación política en un contexto de polarización, desinformación y creciente influencia tecnológica en los sistemas democráticos.