Urólogos recomiendan estos ejercicios para combatir a la incontinencia urinaria femenina

El doctor José Manuel Fernández Montero, jefe del servicio de Urología de Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar en Los Barrios (Cádiz), ha recomendado a las mujeres realizar ejercicios de suelo pélvico, la posibilidad de implantar dispositivos, o la cirugía en casos más extremos para tratar de revertir la incontinencia urinaria.

En una nota de Quirónsalud se ha explicado que esto se define como la pérdida involuntaria de orina que afecta a las mujeres, produciendo por su causa "un impacto considerable en su calidad de vida".

Esta condición, que no forma parte del envejecimiento normal, puede manifestarse de diversas maneras y en diferentes grados de severidad y afecta "a millones de mujeres" en todo el mundo, aunque según el doctor Fernández "no tiene por qué estar relacionado con las edades avanzadas".

"La incontinencia urinaria femenina es muy común entre las pacientes de edad avanzada, ya que los músculos del suelo pélvico se debilitan progresivamente, aunque puede afectar a mujeres de cualquier edad. Los embarazos, los partos vaginales o el sobrepeso son algunos de los principales factores de riesgo de la incontinencia urinaria, ya que pueden ejercer presión sobre los músculos del suelo pélvico y pueden debilitar su función", ha argumentado este especialista médico.

Así, existen diferentes tipos de incontinencia urinaria, por lo que las pacientes pueden sentirse identificadas con varios cuadros de sintomatología. En este sentido, se puede dar la incontinencia de esfuerzo, que es la pérdida de orina de forma involuntaria a causa del aumento de la presión abdominal por, por ejemplo, toser, reír, estornudar o realizar actividad física.

También existe la incontinencia de urgencia, que es la pérdida involuntaria de orina debido a padecer una necesidad urgente de orinar a pesar de no tener la vejiga llena, o la incontinencia mixta, que es una mezcla entre los dos tipos anteriores. Sea como fuere, ha dicho, la incontinencia urinaria genera "malestar" entre las mujeres que la sufren y afecta a su calidad de vida.

Nuevos tratamientos

"La buena noticia", ha afirmado, es que existen "diferentes tratamientos para abordarla". Los ejercicios de suelo pélvico pueden ayudar a prevenir la incontinencia, ya que "fortalecen los músculos que sostienen la vejiga y la uretra". También existe la posibilidad de implantar dispositivos, como los pesarios o los dispositivos de oclusión uretral que ayudan a contrarrestar la pérdida involuntaria de orina.

No obstante, ha advertido el doctor Fernández, cuando la incontinencia urinaria está "muy instaurada" o no ha respondido a los tratamientos no invasivos anteriores, "se puede solucionar mediante tratamiento quirúrgico". A este respecto, ha asegurado que la cirugía es "mínimamente invasiva, muy sencilla y con resultados excelentes en el 95% de las pacientes tratadas", ya que en las primeras 24 horas después de la intervención "ya suelen contener perfectamente la orina".

En materia de prevención, el doctor de QuirónSalud ha ofrecido una serie de recomendaciones para tratar de fortalecer las partes encargadas de contener la orina, como llevar un control del peso manteniendo una dieta equilibrada, ya que la obesidad, ha explicado, "ejerce presión sobre los músculos del suelo pélvico y la vejiga y aumenta el riesgo de sufrir pérdidas de orina". Además, también es recomendable realizar ejercicios de Kegel o "adoptar el uso de conos vaginales o las bolas chinas".